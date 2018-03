Di prima mattina si è aperto un buco nell'asfalto tra Bedizzano e Colonnata. Sulla Provinciale è franato in strada il muro di recinzione di una villa

Carrara - Le piogge degli ultimi giorni continuano a causare danni. In località La Piana si è spalancata una voragine di circa 8 metri di profondità nel tratto di strada tra Bedizzano e Colonnata. Lungo la via Provinciale Carrara-Avenza, in località Melara, una frana ha invaso metà della carreggiata. Intorno alle 6.30 del mattino è crollata una porzione del muro di recinzione di una villetta. Un muretto appartenente alla proprietà ha ceduto, cadendo sopra il muro di recinzione che costeggia la strada e causandone il collasso. Sono crollati anche alcuni alberi. Adesso una carreggiata è stata sgomberata.

La voragine sulla strada per Colonnata misura circa 8 metri di altezza, ma il materiale terroso, che prima era al posto della voragine è precipitato nella sottostante cava in galleria denominata La Piana e posta a 45 metri sotto il livello della strada. La strada è adesso chiusa al transito di automezzi e persone. Per raggiungere il paese di Colonnata è necessario passare da Miseglia e percorrere la galleria del Tarnone. I Settori Lavori Pubblici e Marmo del Comune di Carrara stanno effettuando sopralluoghi per cercare di accertare le cause che hanno provocato il vasto movimento franoso e soprattutto per valutare gli interventi da intraprendere per la messa in sicurezza del versante. A tal fine sarà dato un incarico ad un geologo che dovrà analizzare nel dettaglio la situazione anche per contribuire all’accertamento delle responsabilità.