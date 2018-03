Inaugurata la nuova ambulanza veterinaria: ecco tutto quello che c´è da sapere

Il mezzo della Pubblica assistenza si chiamerà "Micio Micio Bau Bau" e sarà operativo già da Lunedì 26

Carrara - L’ambulanza veterinaria “Micio micio bau bau” della Pubblica Assistenza è stata inaugurata ieri. In caso di emergenza, per contattarla basterà chiamare il numero. 0585625924.

All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Francesco De Pasquale, il presidente della Pubblica Assistenza Fabrizio Giromella, il medico veterinario Fabrizio Vaira e le sue collaboratrici, le dottoresse Giovanna Andreani, Alice Bascherini, Ombretta Benassi e Claudia Domenichelli. Vaira e il suo staff stanno aprendo in via Werther Muttini una clinica veterinaria, chiamata “Città del Marmo”, che offrirà servizio di pronto soccorso 24 ore su 24.

“La Pubblica assistenza ha un presidente che scrive ogni giorno un libro dei sogni – ha dichiarato Giromella – siamo abituati a stare in mezzo alla gente per captarne le esigenze, e l’attenzione agli animali è sempre più grande. Partiremo lunedì, poi avremo qualche mese di assestamento per venire incontro a tutte le esigenze che emergeranno, per migliorare il servizio.”

La nuova ambulanza si chiama “Micio Micio Bau Bau”. Un triage telefonico gestirà le chiamate in arrivo. La divisa degli operatori sarà gialla, per distinguersi da quella arancione del 118. Per il momento interverrà solo su cani e gatti. Il servizio funzionerà giorno e notte grazie alla copertura offerta dalle collaboratrici del dottor Vaira.

Il sindaco De Pasquale ha espresso grande soddisfazione: “La Pubblica assistenza è data due secoli or sono e continua ad aggiornarsi. È fondamentale soddisfare questa nuova esigenza. Sugli animali stiamo aggiornando anche il regolamento comunale; gli sgambatoi vanno migliorati, bisognerebbe inoltre affrontare il problema delle deiezioni”.

La proposta della Pubblica assistenza è stata accolta di buon grado dal dottor Vaira: “Ho dato subito la mia disponibilità. Offrirò la nostra struttura, ridotta in termini di spazio a causa di lavori in corso, ma funzionante. Credo il nuovo servizio rappresenti un segnale importante.”

La PAS si è inoltre dotata di due pullman attrezzati per il trasporto di portatori di handicap e persone a mobilità ridotta, nonché di un’ambulanza per il 118 destinata ad Avenza.