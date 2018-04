Strada dei Marmi, fino al 1° luglio continua l´apertura al traffico nel fine settimana

E’ consentito, pertanto, il transito in via sperimentale lungo la Strada dei Marmi, dalle ore 13.00 dei giorni di sabato fino alle 24.00 della domenica e i festivi

Carrara - In attesa di stabilire in modo definitivo la regolamentazione della circolazione della Strada dei Marmi e preso atto delle indicazioni politiche dell’Amministrazione comunale, la Comandante della Polizia Municipale Paola Micheletti ha firmato la proroga dell’Ordinanza n.37 del 22 febbraio scorso fino al prossimo primo luglio.



E’ stato possibile adottare questo provvedimento in quanto sono trascorsi cinque anni dalla apertura della strada, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 4 dell’art.30 del Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea (CE) n.1260/1999 del 21 giugno 1999 (superando così il vincolo temporale inserito per non perdere i fondi europei riservati alle strade a uso specialistico).