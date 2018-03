Pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione dei “mercatini” di Carrara

Inoltre sarà realizzato un calendario promozionale per il periodo estivo

Carrara - L’avviso è stato redatto dal Dirigente del Settore Entrare/Attività produttive con la determinazione n. 40 del 15 marzo scorso. Le proposte devono pervenire al Comune di Carrara entro il prossimo 7 aprile.



Tutte le informazioni dettagliate sulla modalità di presentazione delle domande sono contenute nell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Carrara all’indirizzo www.comune.carrara.ms.gov.it. – Concorsi in scadenza. Gli interessati potranno rivolgersi anche all’Ufficio Attività Produttive, presso il Comune, oppufe chiamare il numero di telefono 0585 641224, o scrivere una mail a cristina.demontis@comune.carrara.ms.it.



Il bando riapre i termini per la presentazione di domande finalizzate alla concessione di suolo pubblico in aree da destinare alla vendita di “opere del proprio ingegno”, nonché alla vendita, in forma non professionale, ovvero in modo sporadico e occasionale. L’obiettivo è quello di programmare l’utilizzo delle aree del territorio comunale in modo che possano accogliere eventi e manifestazioni, sia da parte di privati che del Comune, evitando così sovrapposizioni e creando, in modo concertato, un calendario unico comunale per il periodo estivo 2018. A seguito del protocollo d’intesa tra l’Amministrazione e le rappresentanze delle categorie economiche, delle organizzazioni dei lavoratori e delle Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale, rispetto al precedente bando uscito lo scorso autunno, l’Amministrazione comunale ha potuto inserire modifiche e migliorie, al fine di contribuire tutti insieme al rilancio del tessuto economico attraverso la concertazione.



L’Amministrazione ringrazia i componenti del tavolo di concertazione che hanno reso possibile, grazie alla loro collaborazione, la formulazione di un avviso pubblico più funzionale e più attento alle problematiche del territorio. Proseguono le politiche di governance locale volte al rafforzamento dei ruoli istituzionali all’interno di un processo condiviso e coordinato di programmazione degli interventi sul territorio comunale, con particolare attenzione al centro storico di Carrara, ai paesi a monte e alle frazioni di Avenza e Marina.