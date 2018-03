Carrara - L’Assessorato alle Politiche per la Casa del Comune di Carrara rende noto che all’Albo Pretorio è stata pubblicata la graduatoria provvisoria del bando di concorso per cambi di alloggio all’interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.).

La graduatoria è aggiornata con le domande pervenute all’Amministrazione Comunale entro il secondo semestre dell’anno 2017.



All’albo pretorio è stato pubblicato anche l’elenco degli esclusi dalla graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per cambi di alloggio all’interno del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Carrara.



Contro la graduatoria provvisoria è possibile presentare ricorso, facendo pervenire la propria opposizione entro e non oltre il prossimo 23 aprile.



Sul sito del Comune di Carrara all’indirizzo www.comune.carrara.ms.gov.it sono consultabili la graduatoria provvisoria degli ammessi e l’elenco degli esclusi.



Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi agli uffici del Settore Servizi Abitativi del Comune, in via Solferino - Palazzo Saffi aperti al pubblico sono i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì dalle 15:00 alle 17:00.