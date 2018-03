Piazza Menconi, annunciati 18 eventi all´insegna dello sport

L'obiettivo è popolare quella zona centrale di Marina per i mesi di luglio e agosto. La ricaduta sulle attività commerciali sarà maggiore rispetto al passato". Le associazioni sportive saranno invitate a presentare progetti

Carrara - "Il nostro obiettivo è quello di far vivere piazza Menconi per un periodo molto più prolungato di sole due serate. Quella zona di Marina merita una riqualificazione e questa si può raggiungere anche con l’aumento delle persone che la frequentano e lo sport ci è sembrato il miglior veicolo per farlo". L’Amministrazione comunale di Carrara con queste parole annuncia i suoi progetti all'insegna dello sport per la piazza centrale di Marina nei mesi di luglio e agosto.



La decisione è stata presa dall’assessorato al commercio, da quello al turismo e alla cultura e dall'assessorato allo sport, sulla base di una priorità: popolare di iniziative e quindi di cittadini piazza Menconi per i due mesi centrali dell’estate. Il Premio Lunezia lascerà quindi il posto al "Summer Festival dello Sport" che porterà nel centro di Marina gare ed eventi sportivi per un totale di 18 date che garantiranno un utilizzo molto più intensivo della piazza, con una ricaduta certamente maggiore sulle attività commerciali. Peraltro, oltre all'obiettivo di popolare la piazza, questo sarà uno strumento per sensibilizzare i cittadini giovani e meno giovani alle buone pratiche che lo sport porta con sé, non solo da un punto di vista di salute, ma anche da quello della socialità, del fair play e dell’aggregazione.



L’Amministrazione fa sapere che le associazioni sportive saranno invitate a presentare progetti per il periodo compreso tra l’ultima settimana di giugno e la fine di agosto. Nelle intenzioni del Comune anche l’organizzazione di tavole rotonde, occasioni di condivisione e riflessione su tematiche legate allo sport, come alimentazione e allenamento mentale. Inoltre, durante gli eventi, sarà possibile per le varie federazioni sportive, posizionare gazebo ai lati della piazza. Infine l’Amministrazione avrà uno spazio informativo inerente alla "Carta Etica dello Sport", alla pagina delle associazioni sportive e alla promozione sportiva territoriale.