Frana a La Piana, disagi su tutto il territorio

Carrara - In questi giorni Articolo Primo ha raccolto diverse segnalazioni di protesta da parte delle guide e degli operatori turistici, a causa della frana avvenuta a La Piana, in quanto il blocco dei pullman, che non possono nemmeno passare da Miseglia per raggiungere Colonnata e le altre principali mete di visita, ha messo in ginocchio un intero settore, perché il transito da quella strada, fino al giorno prima consentito a mezzi di metri 12,50, è stato limitato alla misura di 10,5 metri, di fatto escludendo quasi tutti i bus da viaggio tradizionali. Allo stesso tempo per ragioni sconosciute non è nemmeno consentito arrivare alle località posizionate prima della frana, con un blocco totale della circolazione.



"Ci ha lasciato particolarmente perplessi la gestione del problema e l’assoluta mancanza di comunicazioni in merito, in quanto ci hanno detto che nessuno era stato informato dell'ordinanza di chiusura e diversi pullman, una volta arrivati al check point, sono stati respinti, con evidente imbarazzo delle guide e dei tour operator - dichiarato Articolo Primo in una nota - L’amministrazione De Pasquale ha sempre dichiarato di voler puntare molto sul turismo e siamo assolutamente d’accordo, ma alle belle parole devono seguire i fatti, impensabile che alla vigilia della Pasqua e con la bella stagione alle porte non si trovi una soluzione concreta e veloce a questo problema, folle aspettare un mese, forse di più, per il ripristino della via Comunale di Colonnata in localià La Piana, sarebbe un danno economico enorme al settore turistico e a tutte le attività, che vivono su di esso, pensiamo ai ristoranti, ai negozi di souvenir, alle visite guidate in cava , un indotto che conta circa un centinaio di operatori".



"Inoltre è necessario fornire indicazioni precise per i prossimi giorni, ma anche per programmare il lavoro futuro, non si può proseguire al buio, come fatto fino ad oggi, si rischia una figuraccia con i turisti e Carrara non ne ha proprio bisogno. A tutto questo si aggiungono i gravi disagi riscontrati a Miseglia per il traffico pesante dirottato in paese". Articolo Primo chiede all'amministrazione un intervento rapido, che tuteli ogni realtà danneggiata dalla frana, auspichiamo vengano individuati con chiarezza i soggetti responsabili di quanto avvenuto, perché potrebbero esserci i presupposti per una richiesta d’indennizzo, qualora non si trovasse una soluzione che soddisfi tutte la parti in causa.