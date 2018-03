Frana La Piana, il ripristino in carico alla ditta della cava 175

Intanto modifica alla viabilità per i mezzi pesanti

Carrara - A seguito del cedimento stradale in via Comunale di Colonnata in località La Piana, la Comandante della Polizia Municipale Paola Micheletti ha firmato un’Ordinanza che regola la circolazione stradale.



Intanto l’Amministrazione ha ordinato alla Società intestataria della cava dove è avvenuta la frana di presentare un progetto per il ripristino della viabilità comunale.



Le disposizioni resteranno in vigore fino alla comunicazione da parte del Settore Opere pubbliche del Comune in relazione al completamento dei lavori di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale interessata dal movimento franoso.



Il provvedimento è stato preso sentito il parere dell’Amministrazione comunale in merito alla necessità di individuare percorsi alternativi per i mezzi pesanti diretti ai bacini marmiferi, dato che la strada coinvolta dalla frana è attualmente l’unica via di accesso.

E’ stato, pertanto, individuato quale percorso alternativo per i mezzi che devono raggiungere le cave la direttrice di via Carrara Miseglia e via Miseglia Fantiscritti, andando ad istituire un senso unico di marcia ascendente per tutti i veicoli in via Miseglia Fantiscritti, nel tratto compreso tra Piazza Marco e Francesco (uscita lato monte parcheggio di Miseglia) e i Ponti di Vara.



L’Ordinanza prevede anche un divieto di sosta 0-24 con rimozione ambo i lati in via Carrara Miseglia e in via Miseglia Fantiscritti tratto compreso tra via Carrara Miseglia e i Ponti di Vara.

Gli autocarri provenienti dalla Strada dei Marmi dovranno percorrere via Carriona di Colonnata in senso discendente e proseguire in via Carrara Miseglia. E’ stato, inoltre, istituito un divieto di transito per i bus turistici e per gli autobus con lunghezza superiore a metri 10.50 in via Carrara Miseglia e in via Miseglia Fantiscritti, con un limite di velocità di 30 Km orari per tuti i veicoli lungo via Carrara Miseglia e via Miseglia Fantiscritti, nel tratto compreso tra via Carrara Miseglia e i Ponti di Vara.



L’Amministrazione comunale ha ordinato alla Società intestataria della Cava La Piana n.175 di presentare entro 5 giorni un progetto a firma di tecnico abilitato per il ripristino della viabilità comunale e di effettuare, una volta ottenuto il nulla osta da parte del Comune, la realizzazione degli interventi necessari al ripristino della viabilità entro 15 giorni, interventi che dovranno essere realizzati da un’impresa specializzata e sotto la direzione di un tecnico abilitato incaricato dai gestori della cava. Una volta terminati gli interventi di ripristino è prevista la presentazione entro 7 giorni di una relazione a firma di tecnico abilitato attestante l’avvenuto ripristino della viabilità comunale, la conformità al progetto e l’idoneità della strada ad essere transitabile per i carichi di progetto della stessa.



La voragine ha interessato per circa 10 metri la viabilità comunale con il cedimento di tutto il terreno sottostante il piano stradale, che per ora è rimasto intatto ma del tutto inagibile.

Da un sopralluogo effettuato presso la Cava La Piana è stato possibile verificare che, a causa di una fessura nella roccia sottostante rinvenuta durante la lavorazione di cava, il terreno soprastante è stato risucchiato creando il cedimento del piano su cui era fondata la strada comunale. Nella cava sono presenti altre situazioni che potrebbero creare ulteriori voragini per le quali è necessario un approfondimento. La voragine pare sia da addebitare alle lavorazioni effettuate nella sottostante cava in galleria. Per questo l’Amministrazione ha ritenuto di dover ordinare alla società titolare della cava “La Piana” l’immediata eliminazione dei pericoli a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e il ripristino della viabilità comunale;