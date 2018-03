Avenza, Inaugurato il parco del Partigiano

Carrara - Il parco restituito ai cittadini, soprattutto a quelli più piccoli. I bambini inaugurano il parco del Partigiano a Avenza al termine dei lavori di sistemazione dell’area verde predisposti dall’Amministrazione comunale.



Sono state le bambine e i bambini della Scuola primaria Finelli di Avenza, accompagnati dalle insegnanti, ad inaugurare stamani il parco del Partigiano, alla presenza del Vice Sindaco del Comune di Carrara Matteo Martinelli e della consigliera comunale Barbara Bertocchi che ha seguito assieme al Settore Lavori Pubblici le fasi dell’intervento di riqualificazione di questa area verde di circa 2000 metri quadrati.



Per l’arredo del parco l’Amministrazione ha predisposto il posizionamento di un’altalena, di una giostra, di una torretta con due scivoli, di due animali a molla, di panchine e di un cestino per la raccolta differenziata, per una spesa complessiva di 19.900 euro. La nuova area giochi attrezzata è stata da subito molto apprezzata dai bambini che hanno voluto testare altalene e scivoli con grande gioia e divertimento, alla presenza anche del Parroco della chiesa di San Pietro Don Marino Navalesi.



L’augurio è che il rinnovato parco del Partigiano, posto nei pressi della Biblioteca civica, possa diventare un nuovo spazio di socializzazione per i residenti di Avenza.

I lavori di restyling hanno previsto anche il posizionamento della nuova recinzione, con tre cancelli di accesso pedonali e uno carrabile, destinato ai mezzi di servizio, con un investimento di 10.000 euro. Per garantire la sicurezza all’interno del parco e evitare usi impropri dello stesso, l’Amministrazione affiderà la gestione ad un’Associazione che provvederà all’apertura e chiusura dei cancelli. A tal fine è stato preparato e pubblicato un bando.



Al momento, in attesa che venga assegnato il servizio, la custodia sarà affidata provvisoriamente alla Polizia Municipale.

Fondamentale la collaborazione di AMIA per gli interventi di pulizia e sul verde.