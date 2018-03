Versante Ligure, sorride l´Antica Luni

Con un netto tre a zero alla Bolanese i ragazzi di Rolla tornano a guidare la classifica

Seconda Categoria - LUNI- Sorride l'Antica Luni. Con un netto tre a zero casalingo alla Bolanese nella gara disputata in settimana nel recupero di Seconda Categoria Ligure i “gladiatori” del presidente Mattia Casani tornano a guidare la classifica in attesa del recupero del Sarzana.



A decidere il match le reti messe a segno da parte di Balloni, capocannoniere del torneo con diciassette gol realizzati fino a questo momento, Canalini e Lombardi.



Antica Luni che fino a questo momento in venti gare disputate ha messo in fila ben tredici successi, quattro pareggi e solo tre ko. Inoltre miglior attacco (45 reti segnate) ed anche miglior difesa del girone (13 subiti). Un ottimo modo per festeggiare la pausa pasquale in casa gialloazzurra e guardare al futuro con grande ottimismo in vista del rush finale per la conquista del titolo. Alla ripresa del campionato dopo Pasqua (8 aprile) l'Antica Luni si recherà sul terreno della Castelnovese.



Il tabellino del recupero



ANTICA LUNI: Grassi, Cini, Antognetti, Lombardi, Fruzzetti, Canciello, Belli, Bertelloni, Balloni, Canalini, Guadagni. All. Rolla

BOLANESE: Lombardi N., Catalani G., Cuffini Fe., Angiolini, Macchini,

RETI: 31' Canalini, 50' Balloni, 84' Lombardi



La classifica è la seguente: Antica Luni 43, Sarzana 1906 41, Arcola 39, Garibaldina 39, Luni Calcio 37*, Vezzano 36, Intercomunale Beverino 29, Polisportiva Romito 23, Castelnovese 22, Santerenzina 18*, Don Bosco Spezia B 17, Olimpia Piana Battolla 13 *, Polisportiva Madonnetta 12*. (* = una partita in meno)