Versante Ligure, Promozione: sorride il Real Fiumaretta

La formazione di mister Andrea Cervia supera per una rete a zero il quotato Athletic Liberi

In Promozione ligure sorride il Real Fiumaretta.



Al 5' conclusione di Ilardo alta. Un minuto piu' tardi girata al volo di Franceschini alta sulla traversa. Ospiti pericolosi al 7' con un tiro di Fassone deviato in angolo da Rossi. Al 23' Giuntoni viene atterrato in area. L'arbitro indica il dischetto per il calcio di rigore che Lombardini trasforma spiazzando Bartoletti. Al 38' punizione di Ragonesi respinta in tuffo da Bartoletti.



Ad inizio ripresa i verdi ospiti premono alla ricerca del pareggio. E' bravo Rossi al 2' sventare in angolo una pericolosa azione in mischia. Passano due minuti e Grosso tenta il pallonetto a Rossi che pero' neutralizza. Grandioso l'intervento dello stesso portiere di casa al 12' quando respinge d'istinto un colpo ravvicinato di testa di Grezzi. Una conclusione di Fassone da fuori area sfiora al 16' l'incrocio dei pali. Ospiti all'arrembaggio e Fiumaretta che accusa i segni della fatica ma riesce a difendersi con ordine grazie ad una retroguardia che non lascia alcun spazio agli attaccanti avversari. Real Fiumaretta che si avvicina a grandi falcate all'obiettivo salvezza per quello che è un vero e proprio miracolo considerato che a fine luglio la squadra era ancora tutta da costruire e grazie al lavoro del diesse Maurizio Pasciuti si è potuto arrivare a questo punto.



Real Fiumaretta-Athletic Liberi 1-0



REAL FIUMARETTA: Rossi, Sartini, Pezzica, Giuntoni, Bonelli, Marcuccetti, Lombardini, Ragonesi, Romiti, Franceschini, Ratti. A disp. Barsanti, Sandri, Zolesi, Lustri, Corbani, Arena. All. Cervia.

ATHLETIC LIBERI: Bartoletti, Ilardo, Accardo, Di Pietro, Lorefice, Mastrogiovanni, Grezzi, Aprile, Pagano, Fassone, Bagnato. A disp. Raggio, Fasciolo, Rossano, Giuliani, Congia, Garoglio, Grosso.

Arbitro: Calzolari di Albenga (Ass. Ferrari e Trunzo di Genova)

Rete: 24' pt Lombardini (rig).