Under 17, Lucchese-Carrarese 1-0

Vittoria di misura per la Lucchese che riesce a sfruttare al massimo le occasioni avute

Calcio Junior - Lucchese Scatena, Menapace, Dianda, Karaj, Simi, Isola, Etna, Giusti, Fambrini, Zocco, Ferraro. A disp. Tonarelli, Scafuri, Merlino, Cinelli, Viani, Nina, Benedetti, Lorenzoni, Puviani. All. Graziani

Carrarese: Balestri, Bianchi, Shehu, Dell’Amico, Maccabruni, Ugolini, Lodovici, Pedrazzi, Fantini, Centonze, Bongiorni. A disp. Scolari, Orlandi, Ferulli, Dell’Amico G., Andreazzoli. All. Ficagna

Arbitro: Sig. Andreano di Prato, Ass Bianchi di Pistoia e Callari di Piombini

Marcatori: 29’Ferraro (L)



Lucca- Vittoria di misura per la Lucchese che riesce a sfruttare al massimo le occasioni avute e poi riesce a resistere al ritorno degli ospiti che anche per un campo non in perfette condizioni, non sono riusciti a sviluppare le solite trame di gioco e il maggior tasso tecnico.



Iniziano meglio gli apuani che già al 3’ si fanno vivi con un colpo di testa di Dell’Amico, replicano i padroni di casa con Etna, ma Balestri si fa trovare pronto. Al 12’ occasione colossale per la Carrarese, sugli sviluppi di un corner Fantini prolunga la traiettoria e Maccabruni da due passi centra la traversa, lo spavento carica i rossoneri e dopo una conclusione fuori di poco di Zocco, è lo stesso giocatore a sfruttare un cattivo disimpegno della difesa, la palla finisce sui piedi di Ferraro che sorprende l’incolpevole Balestri.



Nella ripresa gli azzurrini spronati da mister Ficagna provano a ribaltare le sorti della gara ma trovano sulla propria strada sempre un ottimo Scatena. Al 46’ il portiere si mette in evidenza su una conclusione da fuori di Lodovici, poi è Fantini di testa a non trovare per un niente la porta, tocca successivamente a Centonze arrivare in ritardo su invito di Bianchi. Nonostante Pedrazzi lotti come un leone a centrocampo la Carrarese non riesce a sfondare, l’ultima grande occasione tocca nuovamente sui piedi di Maccabruni che tocca da due passi ma Scatena è reattivo e sventa la minaccia. Passo falso degli Apuani che dopo la sosta hanno la possibilità di rifarsi in casa contro i Gavorrano le acciuffare cosi matematicamente un posto nei Play off.

.