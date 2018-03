Under 15, Smecca decide il match con la Lucchese

Ancora una vittoria per la Carrarese di mister Mazzanti sul difficile campo della Lucchese

Calcio Junior - Lucchese: Cantini, Velani, Bertonelli, Campani, Romiti, Nuti, Seghi, Bertipagani, Salvetti, Montemagni, Gradi. A disp. Toselli, Posanelli, Lunardi, Cantini, Bortone, Zuan, Andreini, Fruzzetti, Ianello. All. Di Bene

Carrarese: Tonetti, Berti, Fruzzetti, Falanga, Guelfi, Bigini, Smecca, Bonucelli G, Tonelli, Bertozzi, Mariotti.A disp. Socoloschi,Ricci, Bonucelli F,Bonini, Biselli, Lucaccini, Bello, Di Nicola. All. Mazzant

Arbitro: D’Orta di Pisa

Marcatori: 3’ Smecca (Ca)



Lucca- Ancora una vittoria per la Carrarese di mister Mazzanti sul difficile campo della Lucchese, difficile non solo per la tenacia dei padroni di casa ma soprattutto per le pessime condizioni del terreno di gioco che non hanno permesso agli ospiti di beneficiare del maggior tasso tecnico.



Pronti via e gli apuani trovano il gol, che si rivelerà l’unico della gara, grazie a Smecca svelto nell’approfittare di una palla vagante in area. La Lucchese sembra accusare il colpo a freddo e quasi mai per tutto l’arco del primo tempo riesce a rendersi pericolosa, anzi sono ancora gli azzurrini che prima con Mariotti poi con Bertozzi hanno le occasioni più ghiotti per arrotondare il risultato.



Anche nel secondo tempo lo spartito non cambia, la Lucchese si affida a lunghi lanci e a mischie che però non portano a nessuna marcatura, la Carrarese dal canto suo riesce ad amministrare il vantaggio senza troppi patemi fatta eccezione per l’unica occasione nei minuti di recupero, e dopo essere rimasta in dieci per l’espulsione di Bertozzi, sulla quale Tonetti si fa trovare pronto.



La rincorsa per un posto nei play off si fa sempre più avvincente ed ormai manca veramente poco ai ragazzi di Mazzanti, per raggiungere l’obbiettivo .