Ieri si sono conclusi i gironi, da stamani scontri diretti

Calcio Junior - Continua a ritmi spediti l' Universal Youth Cup, riservata agli Under 11. Nella giornata di ieri si è conclusa la fase a gironi; nessuna sorpresa nella mattinata dove i top-team non sono incappatti in scivoloni fuori programma mentre nel pomeriggio segnaliamo il pareggio tra Roma e Cittadella, quello tra PSG e il Levante Azzurro oltre alla sconfitta dell' Atalanta contro l' Afrique Internationale.

Oggi e domani sono in programma gli scontri diretti che porteranno sia a determinare le finaliste che a stabilire l'ordine di arrivo di tutte le formazioni partecipanti.

Infatti anche chi perderà il proprio scontro diretto, rimarrà in gara, continuando a giocare per centrare il miglior piazzamento possibile.