UYC, Memorial Dott. Aliboni: archiviata la prima giornata con qualche sorpresa

All'esordio cadono due big. Una sorpresa esce al “Raffi” di Romagnano

Calcio Junior - E' iniziata ieri l'edizione 2018 dell'Universal Youth Cup. Il Torneo, organizzato da “Player&Events” e auotorizzato FIGC, si svolge nel ricordo del Dott. Michele Aliboni. Le sessantaquattro squadre, provenienti da oltre venti nazioni e rappresentanti di quattro continenti, si sfideranno su campi sportivi presenti nei Comuni di Forte dei Marmi, Camaiore, Pietrasanta e Massa, fino al giorno di "Pasquetta". Trentuno sono i club professionistici che hanno deciso di partecipare, la novità è rappresentata dalla presenza dei baby “Red Devils” del Manchester United mentre si registra la riconferma di club blasonati come Ajax, Atletico Madrid, Milan, Juventus, PSG, Chelsea e Benfica. Nella prima giornata della competizione riservata agli Under 11, è quasi tutto filato secondo le indicazioni della vigilia ma non sono però mancati colpi di scena. Infatti due top-team come il Chelsea e il PSG, hanno conosciuto il sapore della sconfitta per mano di due club lombardi.

I “Blues” hanno perso per uno a zero dal Pontisola, alla “Pruniccia” di Strettoia mentre "Les Parisiens", con risultato fotocopia, si sono arresi alla Folgore Caratese, al “Raffi” di Romagnano. Per quanto riguarda le nostre squadre, l'unica in gara è l'Academy Massa Montignoso, inserita nel girone con United Academy, Sassuolo e Manchester United. I massesi all'esordio sono stati piegati dai neroverdi per tre a zero. La finalissima si disputerà al “Necchi-Balloni” di Forte dei Marmi per le 17:15 del giorno di “Pasquetta”.