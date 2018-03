Terza Categoria, turno prima della sosta

Riprende la caccia alla “lepre” Sporting Pietrasanta

Terza Categoria - Mentre gli altri campionati sono già a riposo per la sosta in vista delle festività della Pasqua, l’avvincente campionato di Terza Categoria continua, per disputare la decima giornata di ritorno. Il tema non è mutato, per il vertice continua la marcia indisturbata dei versiliesi dello Sporting Pietrasanta, forti del consistente vantaggio sull’inseguitrice al momento più accreditata Atletico Podenzana, a -7. La corazzata di mister Carducci ospitano al Comunale il San Vitale Candia, decisa a rafforzare il comando del girone. Ad una sola lunghezza viaggia con il vento in poppa la coppia Mulazzo-Cerreto, mentre distaccata di tredici punti resiste l’Attuoni Avenza, che nel recupero infrasettimanale ha avuto ragione sui bianco neri dell’Academy Massa Montignoso, tenendo a distanza lo Spartak Apuane, sconfitto a “Remola” dal San Vitale Candia. Infine per le parti basse della graduatoria boccata d’ossigeno per il Paradiso che torna da Pontremoli con i tre punti che fanno muovere la precaria classifica di mister Maurizio Fabiani.



Il calendario del prossimo turno presenta alcuni match di considerevole interesse, quali la delicata trasferta dell’Atletico Podenzana di mister Yuri Angeli a Barbarasco nell’ennesimo derby in terra lunigianese: per la compagine del “panigaccio” l’obiettivo è quello di non perdere terreno dalla capolista. Le due squadre già sicure degli spareggi play off hanno differenti e insidiose sfide in programma: il Mulazzo di Fabio Bellotti ospita al “Calani” i cugini del Fosdinovo, anche in questo contesto i rosso blu sono intenzionati a dare continuità alla lunga striscia positiva, rimanendo in clima delle strapaesane il terzo derby di giornata è quello tra lo Sporting Pontremoli e la Palleronese, in casa della formazione di mister Roberto Neri. L’altra protagonista del girone Cerreto ha sul sup cammino il derby con lo Spartak Apuane. Per entrambe i progetti sono ancora in atto, per la formazione di Emiliano Bertelloni nel mirino la migliore posizione possibile in vista degli spareggi post campionato; per i bianco rossi dello Spartak rallentare la corsa dei “cugini” e sperare nel passo falso degli avenzini dell’Attuoni.



Concludono il programma gare della 23° giornata il confronto tra il Paradiso e l’Academy Montignoso, e la sfida provinciale tra la Polisportiva Attuoni e il Marina di Massa.



Programma gare, arbitro di sabato 24 marzo 2018



Barbarasco-Podenzana (“Allende” ore 15,°°, Francesco Bianco di Carrara)

Mulazzo-Fosdinovo (“Calani”ore 14,30, Matteo Particelli di Carrara)

Paradiso-Academy M.M. (Fossone 2,ore 18,°°, Vincenzo Smecca di Carrara)

Attuoni Avenza-Marina di Massa (“Paolo Deste”ore 18,°°, Nicolò Stabile di Carrara)

Sp. Pontremoli-Palleronese (“La Pineta”,ore 14,30, Sebastiano Bombarda di Carrara)

Spartak Apuane-Cerreto (“Raffi” ore 15,°°, Alfiro Giacometti di Viareggio)

Sp.Pietrasanta-San Vitale (Comunale, ore 15,°°, Michele Marsili di Viareggio).