Terza Categoria, giornata di recuperi

Successi di San Vitale Candia, Attuoni e Paradiso. Commento e tabellini

Terza Categoria - I primi recuperi dell’interessante campionato di Terza Categoria vede gli acuti i San Vitale Candia Attuoni e Paradiso. Nel derby di "Remola" il San Vitale batte con il classico risultato all’inglese lo Spartak Apuane, una fida che ha visto gli ospiti di mister Ulivi sprecare buone occasioni. La partita si slocca alla mezzora con un tap in dell’intramontabile Iovinella che, sugli sviluppi di un corner, porta in vantaggio i compagni.

Ad inizio ripresa Pisani, che aveva rilevato Bugliani, ha l’occasiione per il pareggio ma fallisce il bersaglio. A segnare è ancora il team di mister Bennati con, il diagonale di Ceragioli che inganna Franchi in uscita. C’è ancora il tempo per due opportunità dei bianco rossi dello Spartak: tiro da fuori di Pisani e una punizione indirizzata nell’angolo di Ulivi che Baldini con una prodezza devia.



L’Attuoni (foto) consolida il quinto posto in graduatoria, vincendo il recupero in casa dell’Academy Montignoso. Mattatore della sfida del “Del Freo” è stato il fantasista Giorgio Da Pozzo, autore di una preziosa tripletta. Gli avenzini di mister Secchiari scesi alla “Renella” con diverse assenze hanno legittimato il successo nel finale, con la traversa di Corsi, dopo che Grande ad inizio ripresa aveva accorciato le distanze per i locali.



Colpaccio esterno del Paradiso di mister Maurizio Fabiani che espugna il campo dello Sporting Pontremoli con una rete di Baldelli a metà della ripresa. I lunigianesi di capitan Ristori, dopo il largo successo a Fosdinovo, non riescono a ripetersi cedendo agli avversari con il minimo scarto.



Risultati



Academy M.M.-Attuoni Avenza 1-4

San Vitale Candia-Spartak Apuane 2-0

Sp.Pontremoli-Paradiso 0-1



Academy M,M.: Imelli M., Della Pina, Guadagnucci, Coppa, Poli, Peselli, De Santis, Asciutti, Borghini, Pitranti, Imelli N. (Biagini, Gaina, Grande) All. Montaresi

Attuoni Avenza: Tortelli, Pollina, Ricci, Bernacca, Pappagallo, Corsi, Borghetti, Cannistraci, Diamanti, Da Pozzo, Papi (La Rana, Menconi, Tornen, Spagnoli, Ploisteanu) All.Secchiari

Arbitro: Cagnoli di Viareggio

Marcatori: 15’ Diamanti, 29’ , 40’ e 79’ Da Pozzo, 47’ Grande



San Vitale – Spartak Apuane 2-0

San Vitale Candia: Baldini, De Benedetti, Deda, Carlesi, Finelli, Della Pina, Zampollini, Pisani, Ceragioli, Iovinella, Bongiorni (Romani, Sparavelli, De Melo, Damiano) All. Bennati

Spartak Apuane: Franchi, Biasnchi, Pacolini, Alberti, Boukari, Granai, Maccarone, Ulivi T.,Belloni, Bugliani (Pisani), Marchini (Del Sarto, Floris, Lagomarsini, Sow, Fofana). All.Ulivi P.

Arbitro: Sergiampietri di Carrara

Marcatori: 30’ Iovinella, 59’ Ceragioli



Sp.Pontremoli-Paradiso 0-1

Sp.Pontremoli: Pappini, Venuti, Baldini, Coppola, Marafetti, Ristori, Ramaj, Moscatelli, Pasquotti, Seidi, Diallo (Varoli, Lucchini, Tudose, Keira) All. Neri

Paradiso: Tovani, Baldelli, Vaccà, Tinfena, Lucchesi, Rossi, Proietti, Lorenzini, Passavanti, Salvetti, Pratali (Diamanti, Ambrosi) All. Fabiani

Arbitro: Cecchini di Carrara

Marcatore: 72’ Baldelli



Nuova classifica: Sporting Pietrasanta 57, Atletico Podenzana 50, Mulazzo 49, Cerreto 48, Attuoni 38, Spartak Apuane 31, Barbarasco 28, Fosdinovo 25, Palleronese 20, San Vitale Candia 19, Paradiso 17, Marina di Massa 15, Sporting Pontremoli 15, Academy M.M. 14.