Terza Categoria, commento della 23° giornata

Tutto invariato in vetta ma si avvicina il titolo per lo Sporting Pietrasanta

Terza Categoria - Nelle posizioni di vertice vincono le prime tre, rallenta il Cerreto fermato dallo Spartak, l’Attuoni mantiene il quinto posto rifilando cinque gol al Marina di Massa, senza vincitori nel derby di Pontremoli tra lo Sporting e la Palleronese, dopo il recupero il Paradiso batte amche l’Academy Montignoso.



A tre giornate dalla fine dell’avvincente campionato si avvicina il momento magico della capolista Sporting Pietrasanta di mister Sfefano Carducci. Dopo un primo tempo a reti inviolate i versiliesi nella ripresa rifilano un poker di gol al San Vitale Candia: apre le marcature il bomber Pellegrinetti (per lui doppietta), prosegue Lo Monaco e chiude i conti il neo entrato Raffagnagi. Tre punti per la causa campionato con i quali Baldacci & soci consolidano il primato, mantenendo sempre i sette punti di vantaggio sui lunigianesi dell’Atletico Podenzana.



La compagine di mister Yuri Angeli fa suo il derby di Barbarasco, l’unico gol della strapaesana è di Giorgio Panesi su lancio calibrato di Lossi. Primo tempo vivace da parte delle due “cugine”, prima del vantaggio ospite Guadagnucci calciava alto, l’intramontabile Panesi dopo il vantaggio colpiva il palo su assit di Farnese, i granata di mister Giorgi rispondevano con una gran giocata di Oligeri che finiva a lato di poco. Nel secondo tempo non si registravano azioni di rilievo, gli ospiti si mettevano sulla difensiva portando a casa tre punti che gli permettono di rimanere stabili al secondo posto e sopratutto in scia della capolista.



Continua la sua marcia il Mulazzo che tallona da tempo i cugini dell’Atletico, rimandano battuto un rimaneggiato Fosdinovo con un risultato tennistico. Gussoni e la doppietta di Sebastian Baciu mettevano in archivio il match già alla fine della prima frazione, nel secondo tempo ancora Baciu, imitato da El Attifi e Ricci chiudevano il derby del “Calani”.



Non tiene il ritmo delle prime il Cerreto di mister Emiliano Bertelloni che deve dividere la posta con lo Spartak Apuane, al termine di un emozionante sfida. L’atteso match del “Raffi” davanti ad un numeroso pubblico si decide praticamente nel primo tempo: in apertura passano i bianco rossi con Maccarone, gli risponde Venturini Gianluca su calcio di rigore. Lo stesso bomber sigla il sorpasso con un tap in sugli sviluppi di un corner, gli replica un compagno che devia nella priopria porta un traversone dalla fascia destra. Nella riporesa da segnalare due opportunità per il team di Paolino Ulivi, prima Maccarone poi Bianchi non tovano il varco giusto.



Nelle posizioni che contano vince in goleada l’Attuoni di mister Augusto Secchiari sul Marina di Massa. Gara senza storia dove gli avenzini hanno dominato in largo e lungo, Ricci e le due doppiette personali di Da Pozzo e Brugioni sono lo score della gara del”Paolo Deste”.



Muovono la classifica le due lunigianesi Palleronese e i locali dello Sporting, il pirotecnico derby finisce con un punto a testa: dopo mezzora di gioco apre la sfida Pasquotti, allo scadere pareggia il portiere Ndjodo, oggi in veste di attaccante. Nel secondo tempo Condumi ribalta il risultato a favore dei granata, nel finale è ancora Pasquotti a mettere dentro e chiudere definitivamente il derby della “Pineta”.



Infine seconda vittoria consecutiva del Paradiso di mister Fabiani che supera l’Academy Montignoso con le reti di Cucurnia e il neo entrato Atoby nella prima frazione, per i bianconeri nel finale accorcia De Santis.



Risultati



Paradiso-Academy M.M. 2-1

Spartak Apuane-Cerreto 2-2

Mulazzo-Fosdinovo 6-0

Attuoni Avenza-Marina di Massa 5-0

Sp.Pontremoli-Palleronese 2-2

Sp.Pietrasanta-San Vitale Candia 4-0



Classifica Sporting Pietrasanta 60, Atl.Podenzana 53, Mulazzo 52, Cerreto 50, Attuoni Avenza 39, Spartak Apuane 34, Barbarasco 28, Fosdinovo 25, Palleronese 21, Paradiso 20, San Vitale Candia 19, Sporting Pontremoli 16, Academy Montignoso 14, Marina di Massa 13.



Prossimo turno (sabato 7/4/2018)



Cerreto-Barbarasco

Fosdinovo-Palleronese

Atl.Podenzana-Paradiso

Mulazzo-Attuoni Avenza

Marina di Massa-Spartak Apuane

San Vitrale Candia-Sp.Pontremoli

Academy M.Montignoso-Sp.Pietrasanta.



Paradiso-Academy M.M. 2-1

Paradiso: Tovani,Vaccà,Pratali, Tinfena,Lucchesi, Baldelli,Menconi, Cucurnia, Salvetti, Lorenzini,Ambrosi(Atoby,Diamanti,Proietti)ll. Fabiani

Academy M.M.:Tognocchi,Della Pina,Guadagnucci,Coppa,Poli,Peselli,De Santis,Asciutti,Borghini,Pitanti,Imelli N.( Imelli M.,Bertelloni,Gaian,Grande,Ciuffi,Diuouf,Raucci)All. Montaresi

Arbitro: Smecca di Carrara

Marcatori:10’ Cucurnia,40’ Atoby,75’ De Santis



Barbarasco-Atl.Podenzana 0-1

Barbarasco: Cavalier d’oro,Puppi,Saccomani(71’ Lunnini),Chiocca, Giansoldati, Ture,Maloni,Sechi,Magnanini(69’ Yanchuk), Giromini, Oligeri(Casciari, Carlotti, Gabrielli,Varese) All. Giorgi

Atl.Podenzana: Brunotti,Mandorlini(67’ Pellegrini),Sadiq, Centofanti, Bertipagani, Farnese(57’ Pigerini),Moscatelli Ruben,Lossi,Panesi(75’ Elisei),Guadagnucci(79’ Conti),Moscatelli Randol.All. Angeli

Arbitro Bianco di Carrara

Marcatore: 35’ Panesi



Mulazzo-Fosdinovo 6-0

Mulazzo: Leri,Bergamaschi,Ribolla(58’ Boggi),Mariani,Bellotti,Luppi(57’ Micheloni),El Attifi(60’Ricci),Ubeerti(53’Jamal),Padova,Baciu,Gussoni(75’ Del Rio)All. Bellotti

Fosdinovo: Morotti,Della Valle,Dolente,Acquaro,Schiaro,Castelli,Corsini,Baldoni,Borsi(45’ Grilli),Fusani(65’ Gomez),Dembele(65’ Gomez)All. Mori

Arbitro: Particelli di Carrara

Marcatori:3’ Gussoni,21’,24’,74’ Baciu,62’ Ricci



Attuoni Avenza-Marina di Massa 5-0

Attuoni Avenza: Tortelli,Bernacca,Pollina, Dell’Amico,Pappagallo, Corsi,Ricci, Borghetti,Lucetti,Da Pozzo,Brugioni(La Rana, Menconi, Cannistraci,Tormen. Petri, Ghirlanda)All. Secchiari

Marina di Massa: Murgese, Adelmi,Lofrese, Neri,Marchi,Esposito, Antonpaoli, Tognini,Fialdini M., Fialdini E.,Barotti(De Maria,Tarantino,Lucchi)All. Guazzelli

Arbitro: Stabile di Carrara

Marcatori: 19’ Ricci,46’, 59’ Da Pozzo,51’ , 63’ Brugioni



Sp.Pontremoli-Palleronese 2-2>

Sp.Pontremoli: Varoli,Venuti,Moscatelli,Ristori, Baldini,Marafetti,Tudose, Coppola, Pasquotti, Giacopinelli,Diallo. All. Neri

Palleronese: Ricci,Farella,La Ferla,De Nitto,Occhipinti,Bestazzoni,Ait,Condumi Carlos.,Ndjodo,Condumi Chr. Rosales.All. Ferdeghini

Arbitro: Bombarda di Carrara

Marcatori: 34’.78’ Pasquotti,45’ Ndjodo, 62’ Condumi Carlos



Sp.Pietrasanta-San Vitale Candia 4-0

Sp. Pietrasanta: Rebellino,Giannini,Consigli,Baldacci,Pillon,Bonini,Del Carlo, Benedetti, Pellegrinetti,Serroukh,Maggi(Landi,Pardini,tedeschi,Perregrini,Tarabella,Raffagnagi,Lo Monaco)All. Carducci

San Vitale Candia: Baldini,Di Benedetto,Deda,Carlesi,Finelli,Della Pina, Zampollini, Sparavelli,Damiano,Jovinella,Bongiorni(Ceragioli,Romano,Lorieri)All.Bennati

Arbitro: Marsili di Viareggio

Marcatori: 65’ , 70 ‘ Pellegrinetti, 79’ Lo Monaco,84’ Raffagnagi



Spartak Apuane-Cerreto 2-2

Spartak Apuane: Franchi,Floris,Bianchi,Alberti,Boukari,Granai,Maccarone,Ulivi Tommaso,Pisani, Fofana,Marchini( Del Sarto, Pacolini, Bugliani, Mezzi, Sow, Belloni, Lagomarsini)All. Ulivi Paolo

Cerreto: Volpi,Lazzini M.,Garcia,Gabrielli,Spallanzani,Pelliccia,Raffaelli,Lazzini A., Venturini,Guidi,Rustighi(Bertagna,Bellè,Trombella,Elisei,Monti,Romano,Rebughini)

All. Bertelloni

Arbitro: Giacometti di Viareggio

Marcatori:5’ Maccarone, 8’ (rig.), 32’Venturini, 39’ (aut.)