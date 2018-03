Seconda Categoria, l´Unione Montignoso si gioca tutto

Questa sera al "Del Freo" recupero contro il Corsanico, tre punti per continuare a sperare. Le parole del tecnico Marcello Bongiorni

Seconda Categoria - Sono veramente ridotte al lumicino le speranze salvezza dell'Unione Montignoso in questa scellerata stagione che li vede in penultima posizione con 13 punti. Arrivati alla 25° giornata (-5 al termine), i punti da recuperare, per evitare la "forbice", sulle concorrenti, attualmente Monzone, Ricortola e Massaciuccoli, sono ben 9. Stasera i ragazzi del nuovo tecnico Marcello Bongiorni hanno però l'occasione, tramite il recupero della 24° giornata nella partita casalinga contro il quotato Corsanico (fischio d'inizio ore 20.00 ), di accorciare per rendere l'inseguimento meno impossibile: nel caso di una vittoria infatti i rossoblu dovrebbero recuperare 6 punti, nelle rimanenti 5 partite.



E' consapevole della difficoltà di questa impresa mister Marcello Bongiorni, che per la prima volta si esprime sulle motivazione della sua scelta:



Da ex allenatore e dirigente di questa storica società non ho saputo dire di no. Questa è una squadra che per anni è stata protagonista in Promozione e mi sono sentito in dovere di rimettermi in gioco, avendo tutto da perdere, per cercare di evitare fino all'ultimo la retrocessione in Terza Categoria. Se ho fatto questa scelta è perché so che in questa squadra ci sono validi giocatori, primo tra tutti l'attaccante Petrocchi, che se danno tutto in queste ultime giornate possono ancora salvarsi. Ovvio, le speranze per andare ai play out sono ridotte al lumicino, dobbiamo recuperare tanti punti e sappiamo che non sarà facile. Domenica con la Torrelaghese abbiamo fatto una grande gara ma poi siamo crollati nel finale. Non è impossibile fare il miracolo e dobbiamo crederci a partire da stasera contro il Corsanico.