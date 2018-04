Seconda Categoria, il punto sul campionato

Decretata la vincente, ora si gioca per i migliori piazzamenti dei play off

Seconda Categoria - Il campionato di Seconda Categoria a cinque turni dal termine ha emesso il primo verdetto, quello di aver consacrato squadra campione la Torrelaghese 2015. La formazione versiliese al secondo anno di categoria centra l’obiettivo passando dalla porta principale. I giallo viola al momento hanno messo a referto venti vittorie (ben nove in trasferta) tre pareggi e solo due sconfitte, terzo attacco del girone e miglior difesa meno perforata (con sedici gol al passivo), numeri di spessore che hanno sugellato la straordinaria stagione calcistica del team di mister Gabriele Mazzei.



Archiviato il primo posto rimane l’accesa lotta per ricoprire i migliori piazzamenti del girone degli spareggi: alla giornata odierna ci sono ben dieci club che la matematica li tiene in piena corsa. Avvantaggiate dall’ottima classifica sono due vere rivelazioni del girone, i versiliesi dell’Atletico Forte dei Marmi e l’Atletico Carrara, in coabitazione a quota 46 e con un margine di +9 sulla coppia Corsanico-Fivizzanese, + 10 sul quartetto Monti, Lido di Camaiore, Filattierese e Fortis, e + 12 sui giallo neri del Filvilla e Quiesa.



Dal quarto all’ottavo posto è molto corta, raggruppati in tre punti stazionano ben otto squadre che hanno tutte le stesse possibilità di raggiungere l'obiettivo stagionale. Nei rimanenti cinque turni sono previsti diversi scontri diretti, a partire dalla ripresa del campionato fissata per domenica 8 aprile quando la neopromossa Torrelaghese scende in riva al lago Massaciuccoli per la sfida contro i bianco verdi di mister Gionata Gori: Matrone & soci al momento sono fuori dagli spareggi per non retrocedere in virtù del sostanzioso margine di punti (+18) sulla penultima del girone, Unione Montignoso ma sono pure vicini ai paly off.



Le immediate inseguitrici Atletico Carrara e Atletico Forte beneficiano del turno casalingo: i nero azzurri di mister Sergio Bigarani (FOTO), vogliono mettersi alle spalle il momento negativo, con un bottino di un punto in quattro giornate, per riprendere la giusta via. Ricevono alla “Fossa dei Leoni” i lunigianesi del Monti, realmente in corsa per assicurarsi un posto nella griglia play off. Quindi un match con importanti motivazioni, identico è il test che attende l’Atletico Forte contro i pisani del Migliarino.



Non mancheranno di certo gli stimoli alla Fivizzanese, terza forza del girone, che nel prossimo derby del comunale riceve la visita del Monzone, entrambe i club sono in acque tranquille viste le ultime prove più che positive delle due “sorelle”, con deciso intento di terminare la stagione nei migliore dei modi, i "medicei" con più di uno spiraglio rispetto dei cugini della formazione di mister Christian Montani.



Secondo incontro consecutivo interno per la Filattierese di mister Luigi Della Zoppa, reduce dalle due recenti convincenti vittorie: ospitano alla ”Selva” i versiliesi del Lido di Camaiore, match di sicuro in ottica piani alti della graduatoria.



Eque motivazioni sono quelle che interessano il match di Camaiore tra la Fortis e i nero verdi del Ricortola. Va migliorata la classifica è il tema del prossimo confronto sul sintetico di Via Fonda. I locali di mister Orsetti, dimenticato in fretta lo scivolone di Filattiera ambiscono ugualmente alla griglia play off, dopo un straordinario cammino in campionato.



Praticamente già in vacanza le ultime due compagini della classifica: il distacco dalle terzultime Monzone e Ricortola è irraggiungibile, per le formazioni di mister Marcello Bongiorni e Alessandro Marsili che non hanno altre alternative di programmare la prossima stagione in Terza Categoria . Per i versiliesi c’è la possibilità di inserire qualche giovane, fuori quota e non dalla juniores sempre in prospettiva stagione 2018/2019. La retrocessione diretta è frutto del doloroso cammino in campionato fin dalle prime battute del girone, le ultime tre giornate di campionato nelle quali le due compagne di percorso non hanno totalizzato nessun punto è sta la botta finale, anche se la matematica non ha ancora dato il suo verdetto.



Classifica: Torrelaghese 63, Atletico Carrara, Atl. Forte dei Marmi 46, Corsanico e Fivizzanese 37, Lido di Camaiore, Monti, Fortis, Filattierese 36, Filvilla 34 e Quisa 34, Migliarino Vecchiano 32, Monzone e Ricortola 31, Unione Montignoso 13, Versilia Calcio 8.



Prossimo turno Domenica 8/4/2018 (ore 16,00)



Versilia-Corsanico

Filattierese-Lido

Atl.Forte-Migliarino

Atl.Carrara-Monti

Fivizzanese-Monzone

Fortis Camaiore-Ricortola

Unione Quiesa-Torrelaghese

Fivilla-U.Montignoso