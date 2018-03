Seconda Categoria, il primo recupero va all’Atletico Forte dei Marmi

I ragazzi di Pellegrini piegano il Lido e agganciano al secondo posto l’Atletico Carrara

Seconda Categoria - Spettacolare derby della versilia nel quale l’Atletico Forte dei Marmi (foto) piega nella ripresa i cugini del Lido di Camaiore. Il successo odierno proietta i rosso blu di mister Pellegrini al secondo posto in classifica in coabitazione con l’Atletico Carrara dei Marmi. Partono forte i locali che sbloccato il risultato in apertura con Tedeschi Giacomo, raddoppiano intorno alla mezzora con Lossi e vanno all’intervallo con un convincente due a zero.



La reazione della formazione di mister Fabrizio Monga è immediata: accorcia in apertura di ripresa Manfredi “Jason”, poco dopo lo imita Signorini che riporta in equilibrio l’atteso derby di Via Versilia. Nel finale è ancora Tedeschi a regalare la vittoria e tre punti pesantissimi che permettono a Francioni & compagni di volare.



Atletico Forte-Lido di Camaiore 3-2



Atletico Forte: Iacopi, Maggi, Barsanti, Antionucci, Pagni A.,Tedeschi Giacomo.,Tedeschi Gianluca, Angeli E., Lossi, Francioni (Lippi, Angeli F., Ceri, Benedetti, De Fanti, Ostuni, Pagni F., Vannoni) All. Pellegrini

Lido di Camaiore: Pieraqccini, Tchiarini, Tomei, Terraglia, Lucchesi, Signorini, Cima, Papi, Da Prato, Barontini, Manfredi Della Pina, Grotti, Dal Pino, Buselli, Coluccini, Baroni, Garofalo) All. Monga

Arbitro: Passaglia di Lucca

Marcatori: 5’ Tedeschi G., 29’ Lossi, 54’ Manfredi, 61’ Signorini, 83’ Tedeschi G.



Nuova classifica: Torrelaghese 60 , Atletico Carrara e Atletico Forte 46, Fivizzanese 37, Lido 36, Monti 36, Fortis 36, Filattierese 36,Corsanico 34, Filvilla 34, Migliarino 32,Ricortola 31,Unione Quiesa 31,Monzone 31, Un.Montignoso 13, Versilia 8.