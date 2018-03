- E' stato un campionato a parte quello delladi mister Mazzei. I gialloneri sono stati sempre davanti, tranne alla terza e all'ottava giornata, quando erano stati superati dall'Atletico Carrara, e non hanno mai mostrato segni di cedimento, meritando la vittoria di questo campionato, e non a caso con 5 giornate di anticipo. L'esperienza negativa della scorsa stagione, quando i versiliesi, sempre davanti per tutto il torneo, si erano visti superare dalla Tirrenia nelle ultimissime giornate, li ha tenuti sempre con la "guardia alta" creando una squadra capace di vincere in tutti i campi e sempre con grande merito.Nella sfida di ieri a Villafranca contro i padroni di casa delci ha pensatoe mettere dentro la rete che vale il titolo di "Campioni di Seconda Categoria", facendo partire i festeggiamenti già dalla sosta prima di Pasqua, per un aprile all'insegna delle partitelle e delle cene di squadra.Non rimane altro che congratularsi con mister Mazzei, la squadra, e tutta la società gialloviola per il gran lavoro svolto in queste ultime due stagioni che ha portato al meritato passaggio di categoria.: Zannoni, Gerali, Beli, Ginesi J., Fontana, Es Sahraoui (30'st Chelemen), Baldassini, Caldi L. (17'st Caldi A.), Guza (20'st Ginesi), Orsoni, Bregasi D. A disp.: Zannardi, Antoniotti, Bregasi A., Cervara.: Da Prato, D'Onofrio, Pacini, Cusini, Saccardi, Poletti, Silvestri (20'st Dati G.), Barsotti, Dati A. (7'st Cipollini). Baldi Galleni, Passaglia (40'st Bascherini). A disp.: Cinea.: 39'pt PassagliaNOTE: Espulsi al 25'st Fontana e CipolliniLeggi la