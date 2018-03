Recupero Eccellenza, alla Portuale il derby che vale mezza salvezza

Finisce 1-0 per i padroni di casa che adesso sono a +5 dai play out, quando mancano 2 giornate al termine della stagione

Eccellenza - MARINA LA PORTUALE: Costa, Cinquini, Martinelli, Bedini, Signorini, Della Maggiora, Offretti, Piscopo, Conedera, D'Angelo, Ceccarini. A disp.: Belloni, Mazza, Zannoni, Cuccolo, Puccinelli. All.: Matteo Gassani.

S.MARCO AVENZA: Novarino, Giannantoni, Conti, Da Pozzo, Togneri, Raffaetà, Doretti, Benedetti, Gabrielli, Mazzucchelli, Magni. A disp.: Blandi, Bini, Boccardi, Buffa, Marinari, Coca, Manfredi. All.: Stefano Turi

ARBITRO: Nigro Mattia di Prato, coad. da Macripò di Siena e Magherini di Prato

RETE: 36' Bedini.



AULLA- Finisce 1-0 per i padroni di casa l'atteso derby di Eccellenza al "Quartieri di Aulla" tra Portuale e San Marco Avenza. A decidere l'incontro la rete di Bedini su punizione al 36' del primo tempo. Con questa vittoria gli amaranto del diavolo Gassani mettono una bella ipoteca sulla salvezza, dato che a 2 giornate dal termine la classifica li vede a 35 punti, a +5 dalla quintultime classificate Fucecchio e Ponte Buggianese.



La Cronaca



Al 5' punizione di Benedetti e Costa respinge coi pugni. Cinque minuti piu' tardi Conedera serve Ceccarini ma Novarino anticipa. Una punizione dal limite di Da Pozzo viene parata da Costa al 25'. Offretti in girata al 28' manca il bersaglio. Al 32' proteste gialloamaranto per un atterramento di Offretti fuori area ma per l'arbitro è tutto regolare. La Portuale passa in vantaggio al 36' con un calcio di punizione dal limite di Bedini che si insacca alla destra di Novarino. Punizione di Benedetti al 44' ma Costa devia in corner. Portuale che sfiora il pareggio al 45' con una girata in area di D'Angelo alta di poco sulla traversa.



Nella ripresa al 9' tiro di Bedini dal limite termina alto. Incursione di Conedera al 15' ma Novarino lo anticipa in uscita. Gabrielli ci prova al 25' ma Costa è attento. Stessa dinamica per D'Angelo che impegna Novarino in presa a terra. Un colpo di testa di Doretti al 31' è parato da Costa. Portuale che si difende con ordine dai tentativi rossoblu sfiorando con Conedera in pieno recupero il gol del raddoppio.



Campionato di Eccellenza che riprenderà domenica 8 aprile dopo la sosta pasquale. La Portuale ospiterà l'Atletico Piombino mentre la San Marco Avenza si recherà sul campo del Fucecchio