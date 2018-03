Recuperi Terza Categoria: Academy M.Montignoso-Barbarasco 0-2

I ragazzi di Giorgi vincono l’ultimo recupero a calendario del campionato

Terza Categoria - Il Barbarasco vince l’ultimo recupero a calendario del campionato di Terza Categoria in casa dell’Academy Montignoso con una rete per tempo. Nella prima frazione Giromini su calcio di punizione porta in vantaggio la compagine di mister Giorgi, nel secondo tempo il raddoppio del bomber lunigianese Oligeri chiude il match della “Renella”.



I tre punti conquistati in esterna permettono ai granata di portarsi al settimo posto in classifica, a tre lunghezze dallo Spartak Apuane e a ridosso degli eventuali play off.



Il tabellino



Academy M.Montignoso-Barbarasco 0-2

Academy M.M.: Tognocchi, Bertelloni, Borghini ,Gaina, Guadagnucci, Raucci, Poli, Della Pina, De Santis,Pitanti Asciutti (Angelini, Imelli N., Coppa, Grande) All. Montaresi

Barbarasco: Cavalier D’Oro, Chiocca (Lunini), Puppi, Trippa, Giansoldati, Bondi, Maloni, Nanti, Yanchuk (Magnanini), Giromini, Oliogeri (Saccomani) (a disp.Casciari, Ture) All. Giorgi

Arbitro: Pucci di Carrara

Marcatori: Giromini, Oligeri



Nuova classifica: Sporting Pietrasanta 60, Atl.Podenzana 53, Mulazzo 52, Cerreto 50, Attuoni Avenza 39, Spartak Apuane 34, Barbarasco 31, Fosdinovo 25, Palleronese 21, San Vitale Candia e Paradiso 19, Sporting Pontremolese 16, Academy M. Montignoso 14, Marina di Massa 13.