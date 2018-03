Recuperi Seconda Categoria, Unione Montignoso al tappeto

Finisce in goleada contro un Corsanico troppo superiore. Nell'altro recupero il Massaciuccoli supera il Vecchiano

Seconda Categoria - Adesso è veramente dura per l'Unione Montignoso. La partita della vita è finita in tragedia, 1-5 contto un Corsanico più forte e organizzato, tanto che dopo 5 minuti i "collinari" erano già avanti di due reti, per poi segnare il terzo prima del riposo e chiudere l'incontro con un attivo forse un po troppo pesante, per quello che si è visto in campo.



Dopo questo recupero la situazione è più che critica: 9 punti da recuperare su 5 partite fanno rimanere i rossoblu aggrappati solo alla matematica, in una stagione iniziata male e a quanto pare verso una fine ancor peggiore.



TABELLINI



Unione Montignoso – Corsanico 1-5



UNIONE MONTIGNOSO: Ansini, Battolla, Richiedri, Verduci, Giorgini, Borsalino, Manfredi, Giunta, Simi, Petrocchi, Serroukh. A disp.: Bugliani, Giorgieri, Paiotti L., Paiott S., Lorenzetti, Bonfigli, Basieri. All.: Bongiorni

CORSANICO: Taffi, Gemignani, Simonini, Tomei Rossi, Altermura, Salini, Bertuccelli, Florio, Corsinelli, Lazzareschi. A disp.: Crovara, Bertini, Matrone, Tettamanzi, Raffaelli, Aquilante Antonio, Aquilante Andrea. All.: Della Latta.



RETI: 1'pt Lazzareschi, 5'pt, 46'pt e 42'st Salini, 5'st Corsinelli, 10'st Serroukh



Unione Quiesa Massaciuccoli – Migliarino Vecchiano 2-0



U.Q.MASSACIUCCOLI: Toscano, Tesi, Casanova, Bellotti, Cavalcante, Gemignani, Sora (Dattola), Cinquini, Matrone (Talini), Ragghianti, Pagni. A disp.: Alessi, Duccini, Ghiara, Poggi, Ansani. All.: Gri



MIGLIARINO VECCHIANO: Bettini, Mannocci, Chelotti M. (Malfatti), Benedettini, Giannettoni, Marianelli (Vismara), Chelotti A., Pardi, Carmignani, Pecori Al., Montanelli. A diso.: Fantozzi, Di Martino, Caterino, Longobardi, Pischedda. All.: Telluri



RETI: 35'pt rig. e 3'st Matrone



NOTE: Espulso Grignani