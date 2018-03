Recuperi Prima Categoria: vola la Tirrenia, galleggia il Serricciolo, affonda il Fossone

- Si sono giocati questo pomeriggio i recuperi della 24° e 25° giornata di Prima Categoria.Lavince con una gagliarda prestazione sul difficile campo del. I ragazzi di mister Alberti (foto) partono forte e trovano il gol al 25' del primo tempo, dopo un atterramento netto in area di rigore di Pardini su Youssefi: calcio di rigore trasformato ottimamente da. Nella ripresa la Tirrenia potrebbe anche raddoppiare con Kabashi e Bendinelli ma è bravo Dianda a neutralizzare. Nel finale grande sofferenza, complice le importanti giocate da parte del fantasista lucchese Tarantino, ma la "Fusani band" riesce a tenere fino al 90'.: Dianda, Bini, Angeli, Tornaboni, Ghilardi, Del Frate, Colazo, Moriconi, Sillah, Tarantino, Pardini (a disp. Cobbianah, Pardini, Berrettini, Landi, Quilici, Papeschi, Michelotti) All. Lencioni: Fusani, Coletti, Vanni, Veralli, Mosti, Youssefi, Lopez (25'st Bruni), Poggi, Bendinelli (36' st Pezzetti), El Bard, Kabashi (46' st Pinarelli) (Grossi, Bertola, Bertoneri) All. Alberti: 25' Lopez (rig.)Va male invece aldi mister Lazzini a cui non riesce l'impresa sul campo della capolista. I giallorossoblu hanno stupito per la cattiveria agonistica la determinazione messa in campo, con le quali sono riusciti a mettere più volte in difficoltà la prima della classe, ma la sfortuna non è stata a favore dei "carrarini". Il gol partita è stato siglato al 44' del primo tempo direttamente da calcio d'angolo da, complice il forte vento che ha deviato la traiettoria del pallone.Altri risultati:Sporting Bozzano-Tau Calcio 0-3Diavoli Neri-Marginone 1-1Finisce a reti inviolate il recupero della 25° giornata tra lae ildi mister Andreazzoli, un punto che mantiene i lunigianesi in quinta posizione, appaiati con il Marginone. Il Serricciolo recrimina a fine gara per due calci di rigore evidenti ma non concessi dal direttore di gara.La