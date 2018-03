Promozione, un punto utile per la Pontremolese

Gli azzurri non riescono a sfruttare la doppietta di Benassi ma in chiave salvezza il pareggio può bastare

Promozione - La Pontremolese non sfrutta il doppio vantaggio e nella ripresa il Calenzano la riagguanta definitivamente con Sarr, uno dei suoi uomini migliori. E’ stato il momento topico della gara, con il serio infortunio a Balestracci (a cui facciamo gli auguri di pronta guarigione) e la stanchezza dovuta alla gara con il Camaiore, che hanno inciso poi su di un finale di gara in cui la squadra di Ruvo proprio non aveva forza ed organico adatto per tentare di riportarsi in vantaggio.



Sull’onda del ritrovato pareggio il Calenzano ha provato timidamente a riproporsi in avanti per qualche minuto ma poi nel finale di gara si è palesata la voglia delle due squadre di non rischiare di perdere punti in una gara tutto sommato equilibrata. Da segnalare la grande prova di Lorenzo Benassi, autore di una strepitosa doppietta e di un gran lavoro di raccordo fra centrocampo ed attacco.



Ora per gli azzurri le speranze di agganciare almeno la sesta posizione si riducono notevolmente mentre per la quota salvezza diretta i punti mancanti dovrebbero essere davvero pochi: con il Candeglia, penultimo, distante ben 17 punti ed il Sagginale, quartultimo, distante 6 punti e in attesa alla ripresa del torneo del Camaiore. Obiettivo dunque raggiungere al più presto quota 36/37, per poi magari dare più spazio e vetrina ai giovani da valutare in vista della prossima stagione.