Prima Categoria, il Don Bosco Fossone si lecca le ferite e si prepara per la capolista

Domenica prossima, in occasione della sosta, recupero dell'incontro sospeso l'11 marzo

Prima Categoria - Il Don Bosco Fossone di mister Lazzini perde un'altra partita casalinga (1-2 contro il River Pieve) mettendo in luce tutte le difficoltà che la squadra sta vivendo dall'inizio del girone di ritorno. Unica nota positiva della grigia giornata, la buona prestazione del portiere classe 2000 Riccardo Carmagnola che ormai da circa tre incontri difende i pali della società giallorossoblu.



La squadra della presidente Marina Ceccarelli, falcidiata dagli infortuni, è alla ricerca della salvezza, il direttore sportivo Roberto Santini comunica che ci sono tutti i presupposti per la salvezza diretta, poiché la squadra sta facendo vedere un involuzione di tendenza è via via stanno recuperando gli infortunati.



Domenica prossima, in occasione della sosta, la squadra recupererà l'incontro sospeso sette giorni or sono per pioggia contro la prima della classe Unione Pontigiana, ci si aspetta un incontro positivo nonostante la forza dell'avversario.