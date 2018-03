Portuale-San Marco, Gassani: `Non possiamo sbagliare, non vogliamo sbagliare, non dobbiamo sbagliare`

Le parole del tecnico alla vigilia del "superderby" di mercoledi pomeriggio

Eccellenza - Aulla- In un "Quartieri", dove la tensione e la concentrazione si toccano con mano, è andato in scena l'ultimo allenamento programmato prima del derby che andrà in scena mercoledì in terra lunigianese alle ore 15.00. Seduta molto intensa quella che il diavolo Gassani ha sottoposto alla sua truppa, caratterizzata da esercitazioni tattiche e da sviluppo di situazioni da palla inattiva. Come di consueto al termine dell'allenamento, nella sala stampa, è andata in onda la consueta intervista al mistetr che come al solito si era reso disponibile.



Di seguito le sue parole nelle quali viene analizzata la partita e viene fatto il punto dei disponibili e non:



Quella con la San Marco è una partita decisiva nel nostro percorso. E' una partita che non possiamo sbagliare, non vogliamo sbagliare, non dobbiamo sbagliare e ciò sintetizza quello che dovremo andare a fare mercoledì. Le nostre motivazioni dovranno far pendere l'ago della bilancia dalla nostra parte e su quelle dobbiamo costruire la nostra partita. Per molti dei miei giovani ragazzi quella di mercoledì sarà, per il momento, la partita più importante della loro carriera e dovranno onorarla con cuore e orgoglio e giocarla senza risparmiare una goccia di sudore. Servirà una partita perfetta e quella dovremo fare per avere la meglio sui nostri avversari.



Sul fronte indisponibili saranno out Benassi e Francini per squalifica mentre mi preoccupano le condizioni di Della Maggiora, uscito malconcio dal match di Poggibonsi. Deciderò all'ultimo se utilizzarlo o meno. Per il resto stanno tutti bene e tutti siamo desiderosi di giocare questa partita.