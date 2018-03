Le parole del tecnico gialloamaranto nel post derby. Il video del gol vittoria di Bedini

Eccellenza - Con la faccia stremata dalla fatica per una partita veramente intensa, con gli occhi lucidi dalla contentezza, nella sala stampa del "Quartieri" è andata in scena la conferenza stampa del Diavolo Gassani.



Di seguito le parole del mister...



Mister, vittoria doveva essere e vittoria è stata...

Risultato cercato, voluto e ottenuto con pieno merito. Le nostre motivazioni hanno fatto la differenza consentendoci di dominare per lunghi tratti una partita sulla carta non semplice visto il valore degli avversari



Mister, è balzato all'occhio una grande condizione fisica e un intensità fuori dal comune...

Per azzerare il gap con i nostri avversari dovevamo mettere in campo cuore, fiato e furore agonistico. Abbiamo messo tutto questo nella contesa e giustamente abbiamo vinto. Nelle ultime 5 partite abbiamo fatto 10 punti e se non hai condizione fisica ottimale, a febbraio/marzo questi risultati non li fai.



Cosa significa questa vittoria?

Mattone dopo mattone abbiamo costruito una casa, oggi l'abbiamo verniciata ed arredata. Ora basta aprire la porta ed entrare. Con questo paragone voglio dire che il più è fatto. Ora manca l'ultimissimo sforzo, la salvezza diretta non ci sfuggirà. E' un obbiettivo che strada facendo l'abbiamo reso possibile e ora è diventata una ossessione. La vogliamo raggiungere a tutti i costi e la raggiungeremo.



Mister, ci si aspettava una San Marco più tranquilla. Cosa vuole dire in merito?

La San Marco ha fatto la partita che doveva fare. Non ci ha regalato nulla e nulla noi volevamo che ci regalasse. Hanno giocato una partita seria come è giusto che sia.



Quale è la vera forza della Portuale?

Avere una società seria ed equilibrata alle spalle che ci ha fatto sempre lavorare nelle migliori condizioni possibili. Non si è mai esaltata nei momenti buoni e mai depressa in quelli difficili. Ci ha dato il tempo e la possibilità di sbagliare e di migliorare. Tutti hanno remato dalla stessa parte e tutti meritano le soddisfazioni che una vittoria come quella di oggi ci ha regalato.



Vuole cominciare a togliersi qualche sassolino?

Voglio godermi la vittoria e la soddisfazione di aver fatto un passo determinante per l'obbiettivo finale. Il resto non mi interessa.



Una nota sui singoli?

Tutti eccezionali, tutti hanno dimostrato grande senso di appartenenza. Se devo fare dei nomi dico Bedini, D'Angelo e Conedera.