Juniores Provinciali, Atletico Carrara a un passo dal titolo

La rivale Serricciolo perde il recupero e i ragazzi da mister Dati devono gestire sei punti di vantaggio in tre partite

Calcio Junior - Manca davvero poco alla Juniores dell'Atletico Carrara per laurearsi campione 2017/2018. Tre partite con sei punti di vantaggio sulla seconda classificata Serricciolo, ieri fermata nel recupero tra le mura amiche da una sorprendente Portuale. Duecentosettanta minuti nei quali la truppa di Michele Dati dovrà fare almeno 4 punti per aver e la matematica certezza della vittoria finale.



Se invece dovesse vincere solo una delle tre gare a disposizione, e il Serricciolo tutte, finirebbero a parimerito, il che vorrebbe dire finalissima di spareggio, ma a questo punto le speranze dei ragazzi di mister Fiasella sono davvero ridotte al lumicino, considerando il passo che l'Atletico ha tenuto da inizio stagione a oggi con 19 vittorie, 2 pareggi e sole 2 sconfitte.



Il calendario da qui alla fine è leggermente favorevole ai "Galletti" che avranno il vantaggio di giocare due partite in casa e con squadre più di medio bassa classifica. Per l'Atletico Carrara le due lunigianesi Pontremolese e Monti e infine l'ultima in Via delle Pinete contro l'ostico Ricortola.



Di seguite le prossime gare delle due antagoniste:



7 aprile



Pontremolese (3)-Atletico Carrara

Serricciolo-Atletico Viareggio (9)



14 aprile



Atletico Carrara-Monti (6)

Serricciolo-Ricortola (5)



21 aprile



Ricortola (5) -Atletico Carrara

Romagnano (10)-Serricciolo