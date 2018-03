Juniores Provinciale, commento della 23° giornata

L’Atletico Carrara tenta la fuga decisiva. Spettacolare derby Monti-Serricciolo 3-3 !

Calcio Junior - La capolista Atletico Carrara allunga sul Serricciolo, fermato a Monti nel derby, ora i punti di vantaggio sui giallo blu di mister Pierluigi Fiasella sono diventati sei ma già nel recupero in settimana con la Marina la Portuale potrebbero dimezzare il gap. Nella giornata dove si registrano più di trenta reti segnate, ne mette a segno sei la capolista di mister Michele Dati (nella foto a sinistra) sui pietrasantini dello Sportiung, consolidando il primato a sole tre giornate dal termine.



Spettacolare è stato il derby del ”Don Bosco” tra i dragoni e i cugini del Serricciolo, scesi in campo con l’obiettivo di continuare l’inseguimento alla capo classifica Atl. Carrara. Ne è uscita una sfida ricca di emozioni e sopratutto condita da tanti gol anche di ottima fattura. Sblocca il derby l’esterno locale Polloni di piatto, sigla il vantaggio su assist di Cresci, la prima frazione di gioco si conclude con occasioni sfumate da entrambe le parti. Il secondo tempo inizia con il doppio vantaggio del Monti, Kevin Cresci su azione personale porta a due le reti, il Serricciolo poco dopo riapre il match con Marcocci che trasforma un rigore per mani di Botti in area. La formazione di mister Bartolini ristabilisce le distanze con Njie di testa che finalizza un cross di Chelotti. Nel finale la strapaesana si accende con il forcing ospite: Lisi in rovesciata rimette in corsa i compagni e Ballerini di testa rimedia la sconfitta battendo Pasini per il tre a tre finale.



Tre successi in esterna per la Pontremolese, Romagnano e Atl.Viareggio. Gli azzurri di Malfanti vanno a vincere in casa del Ricortola scavalcandolo in classifica. Con un gol di Pucci a metà del secondo tempo il Romagnano espugna il campo del Versilia calcio, mentre l’Atletico Viareggio passa agevolmente a Marina di Massa sulla Portuale.



Infine esito tennistico per il Paino di Conca che dilaga sui viareggini dello Sporting, insediandosi al quarto posto nella graduatoria generale.



Risultati



Sp.Bozzano-Academy M.M. 3-0

Marina la Portuale-Atl.Viareggio 1-3

Ricortola-Pontremolese 1-3

Versilia-Romagnano 0-1

Monti-Serricciolo 3-3

Atl.Carrara-Sp.Pietrasanta 6-0

Piano di Conca-Sp.Viareggio 6-2



Classifica: Atletico Carrara 59, Serricciolo 53, Pontremolese 48, Piano di Conca 45, Ricortolla 43, Monti 42, Sporting Bozzano 35, Versilia calcio 34, Romagnano 27, Atl.Viareggio 26, Marina la Portuale 14, Sp.Viareggio 13.Sp.Pietrasanta 12, Academy M.M. 4.



Prossimo turno (7/4/2018)



Pontremolese-Atletico Carrara

Serricciolo-Atl.Viareggio

Roamgnano-Marina la Portuale

Ap.Piertrasanta.Piano di Conca

Monti-Ricortola

Sp.Viareggio-Sp.Bozzano