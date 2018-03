Giovanissimi B, un braccio di ferro tutto versiliese

Vincono anche San Marco e Asademy Massa Montignoso

Calcio Junior - MASSA- E' un braccio di ferro tutto versiliese quello riguardante il titolo nel campionato Giovanissimi B 2004 di Massa Carrara. Le due formazioni infatti viaggiano in vetta a braccetto a quota 69 mentre la terza ovvero il Centro Giovani Calciatori è distaccata di ben diciotto punti.



Per quanto riguarda le apuane la prima è la San Marco Avenza di mister Paolo Corsi, quarta, con 50 punti. Nell'ultimo fine settimana i rossoblu avenzini si sono imposti col punteggio di tre a zero sul campo amico del Paolo Deste contro il Poggioletto. I gol sono stati messi a segno da parte di Tamburini, Pierdomenici e Lorenzoni.



Sconfitta per il Fossone che viene superato nettamente per quattro a zero in casa dall'Atletico Forte dei Marmi.



Crolla anche la Massese battuta al Raffi dall'altra capolista Capezzano che passa col risultato di sette a zero.



Vittoria casalinga dell'Academy Massa Montignoso che con un quattro a zero si impone sul Versilia. Le reti bianconere ad opera di Guidoni, doppietta per lui, Betti e Bragazzi.