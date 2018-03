Oratorio e Ricortola segnano 24 reti alle malcapitate Pian di Conca e Pietrasanta

Calcio Junior - MASSA- Una giornata all'insegna del gol quella che si è appena svolta nel fine settimana e riguardante il campionato Giovanissimi A 2003 di Massa Carrara.



Travolgente il Ricortola. I neroverdi infatti si impongono con il largo punteggio di otto ad uno sul terreno del Pietrasanta. Protagonista del match Badiali autore di ben quattro realizzazioni. Le altre reti sono state messe a segno da parte di Pintore, Falchi, Pucci e Corposanto.



Dilaga anche l'Oratorio Nazzano. I gialloblu infatti sono andati a vincere per sedici a zero sul campo del malcapitato Pian di Conca.



Sconfitta di misura invece per quanto riguarda l'Academy Massa Montignoso che ha ceduto col punteggio di uno a zero sul terreno di Villafranca in casa del Filvilla.



Giornata positiva invece per l'Aullese. Sul terreno di casa del Quartieri infatti i neroverdi lunigianesi si sono imposti col risultato di tre a uno sui versiliesi della Croce Verde Viareggio.



Infine esce sconfitto l'Atletico Carrara dal terreno di gioco del Camaiore che si aggiudica il match col punteggio di due a zero.