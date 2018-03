Il 2002 di Figaia sul pezzo due volte in tre giorni

Calcio Junior - AVENZA- Un fine settimana a mezzo servizio per quanto riguarda le maggiori formazioni della San Marco Avenza.



Ai box per turno di riposo la prima squadra di Eccellenza, che recupererà il derby ad Aulla in casa della Portuale mercoledi 28 alle ore 15 e le formazioni giovanili regionali Juniores, Allievi e Giovanissimi.



In campo gli Allievi B 2002 di Giorgio Figaia che giocheranno due partite in tre giorni. La prima a Poggioletto (domenica ore 9.50) per poi recuperare a Montignoso in casa dell'Academy mercoledi alle 17.15. Due gare importanti per la corsa al vertice dei rossoblu.



I Giovanissimi Provinciali B 2004 di Paolo Corsi saranno invece in casa col Poggioletto (domenica ore 10.30).