Ad una settimana dalla bella vittoria della prima squadra contro i rossoneri, tra sabato e domenica ben quattro categorie giovanili differenti impegnate nei rispettivi derby

Calcio Junior - CARRARA- Per il settore giovanile della Carrarese il prossimo fine settimana agonistico sarà all'insegna del derby con la Lucchese. Ad una settimana dalla bella vittoria della prima squadra contro i rossoneri, tra sabato e domenica ben quattro categorie giovanili differenti impegnate nei rispettivi derby.



Comincia la Berretti di mister Antonucci in trasferta sul rettangolo di gioco dell'Acquedotto (Sabato 23, ore 14.30).



In casa dei pari età rossoneri anche Under 17 ed Under 15.



Gli Allievi di mister Ficagna impegnati a Saltocchio domenica 24 alle ore 15 mentre i Giovanissimi di Mazzanti sempre domenica ma sul campo di San Macario alle 11.30.



Impegno in trasferta anche per gli Allievi B 2002 ospiti del Giovanile Vadicecina (Domenica 24 ore 10.30).



Contro la Lucchese ma questa volta in casa a Fossone i Giovanissimi Regionali A 2004 di Bennati (Sabato 24, ore 15.30) mentre i Giovanissimi Regionali B 2005 dei fratelli Paoli di scena in casa a Fossone con la Pistoiese (Domenica 24 ore 11).



La squadra Esordienti 2006 di Massimo Guidi alla Fossa in casa dell'Atletico Carrara (Domenica 24 ore 9.30).



Turno di sosta per gli Esordienti 2007 di Galeotti ed infine match in casa a Fossone per i Pulcini 2008 di Iovine contro il Turano (Domenica 24 ore 9)