Giovanili Aullese, risultati della scorsa settiamana e recuperi

Un bel bilancio per i giovani neroverdi

Calcio Junior - Pressoché passeggiando sul campo del San Marco Avenza, i Giovanissimi Regionali dell’Aullese hanno inflitto a quest’ultimo la scorsa settimana un risultato quasi tennistico, che vale loro (in virtù della sconfitta dell’ Oratorio Nazzano così scavalcato) il terzo posto in classifica nel Girone D del campionato toscano di categoria.



Neroverdi in gol al 12’ con Bortolasi, al culmine di una percussione delle sue, raddoppio al 17’ di Tavaroni a suggello di una trama Galeazzi-Brice; tre a zero firmato da Lombardo, su retropassaggio di Bortolasi al 26’. Alla mezzora accorcia le distanze Babbini su un rigore, un po’ dubbio. Nella ripresa ad ogni modo gli aullesi chiudono la contesa con Rossi ,su contropiede di Bertolini al 51’, e con Berettieri, in mischia, su calcio d’angolo al 65’ calciato da Bortolasi.



Il “tabellino” del match



SAN MARCO AVENZA: Poli, Cannea F., Castagnoli (Lazzarotti); Patrone (Fusani), Vatteroni, Laghezza; Dell’ Amico (Scapinelli), Babbini (Maggini), Del Gaudio; Sebastiani e Orlandi (Bernacca). A disp. Cannea M. All. Bini.

AULLESE: Bacchi (Di Furia), Benincasa (Simonelli C.), Berettieri; Bertolini (Touil), Pennucci, Galeazzi (Arcuri); Brugiati (Mascia), Bortolasi, Brice (Rossi); Tavaroni e Lombardo (Simonelli J.). All. Perfigli.

ARBITRO: Puvia di Carrara.

MARCATORI: Bortolasi, Tavaroni, Lombardo, Babbini su rig., Rossi, Berettieri.



E veniamo al versante provinciale dove sempre la scorsa settiaman si è registrato un netto scatto degli Allievi 2001, i quali vincono due gare in pochi giorni e in attesa dei recuperi degli altri, si portano in seconda posizione. Battuta infatti al “Quartieri” per 2-0 la Virtus Poggioletto con un gol per tempo. Sblocca il risultato Petacchi su cross dopo fuga di Cardillo, nella ripresa raddoppia Ridondelli riprendendo una respinta del portiere avversario su una “bomba” di Petacchi, annullato per fuorigioco un gol allo stesso Ridondelli.



Mister Tommaso Porfido ha schierato: Zappelli, Cardelli, Venuti; Malatesta, Rossi (Dallara), Calvo (Bartolini); Ridondelli (Benelli), Fabiani, Petacchi; Battaglia e Cardillo (Carare). A disposizione Delle Piane.



Altresì battuto per 2-0 l’ Oltre Serchio sempre ad Aulla, nel recupero di metà settimana, per cui neroverdi appunto secondi nel Girone A “lucchese”. Tutte e due le reti nel primo tempo, di Carare accentrandosi la prima, di Fabiani che è stato molto probabilmente il migliore in campo la seconda da fuori area.



Mister Tommaso Porfido ha schierato stavolta: Zappelli, Cardellini, Jovanovich; Malatesta, Calvo (Rossi), Venuti; Carare (Bartolini), Fabiani, Petacchi; Battaglia e Ridondelli (Prenci).



Da parte loro gli Allievi 2002 hanno inflitto sabaato scorso un 4-1 al “L. Quartieri” allo Junior Pietrasanta. Neroverdi a segno su percussione di Gaspari, spunto di Tonelli, svarione della difesa avversaria che favorisce Brizzi e “assolo” di Lombardi. Vicini alla rete pure Ruffini, Miftah e Prenci.



Trainer Antonio Mascia ha messo in campo: Gabrielli (Magnani), Gaspari, Rossi; Mazzone G., Miftah, Mazzone S.; Giardina (Chirita), Giromini (Barontini), Tonelli (Lombardi), Brizzi (Prenci) e Ruffini (Castagneto). Verde-nero quarti nel Girone A di Massa-Carrara.



Infine i Giovanissimi (B) 2003 hanno rifilato una “manita” a domicilio all’ Academy Massa Montignoso. Doppietta di Stoian che al 15’ prima e al 22’, poi va a bersaglio sempre su verticalizzazione di Buttini, nella ripresa Tavaroni triplica al 42’ girando di testa un traversone di Galeazzzi, quindi è la volta di Buttini al 49’ con un “pallonetto” (dopo che l’estremo difensore locale aveva respinto la sua prima conclusione) e al 55’ Pierotti chiude la cinquina centrando da fuori area il “sette”. Peccato davvero che l’Aullese sia fuori graduatoria nel Girone A di Massa-Carrara visto che l’ Academy era terzo.



Questa la formazione utilizzata da coach Luciano Olivieri: Arioni (Bacchi), Benincasa (Pennucci), Arcuri; Conti (Simonelli C.), Mascia (Boutmane), Zavato; Touil (Galeazzi), Tognini (Bortolasi), Pierotti; Buttini e Stoian (Tavaroni).





Nella foto il d.s. Enzo Mastorci