Forte Dai Marmi, al via il Torneo Internazionale `Universal Youth Cup`

Presentata l'ottava edizione del prestigioso torneo internazionale "Memorial Dott. Michele Aliboni". Tra i campi ospitanti anche il "Raffi" di Romagnano

Calcio Junior - Nella splendida cornice di Villa Bertelli di Forte Dei Marmi, sono stati svelati i gironi del torneo di calcio Under 11 più importante dell'intero panorama europeo, in programma in Versilia dal 30 marzo al 2 aprile, al quale parteciperanno più di 1200 bambini nel nome dello sport e del superamento di ogni confine linguistico e razziale.



L'Universal Youth Cup, fiore all'occhiello dell'agenzia“PLAYERS&EVENTS” (specializzata nell'organizzazione di eventi sportivi in Italia ed Europa), nel corso degli anni ha ospitato

rappresentative giovanili dei principali Club italiani e stranieri, oltre ad una lunga serie di squadre dilettantistiche.



Per l'edizione 2018 saranno 64 le società partecipanti in rappresentanza di oltre 20 nazioni e 4 continenti; tra i 31 Club professionistici partecipanti da segnalare la prima partecipazione del Manchester United oltre alla riconferma di Ajax, Atletico Madrid, Milan, Juventus, PSG, Chelsea, Benfica e tante altre. Quest'anno, per la prima volta, tra i campi che ospiteranno il torneo è da segnalare la presenza del campo "Raffi" di Romagnano a Massa.