Femminile, Torneo delle Regioni: Toscana fuori ai rigori

Finisce ai quarti l'avventura delle quattro azzurre impegnate con la Rappresentativa

Femminile - Si interrompe ai quarti di finale la corsa delle ragazze del selezionatore Simone Maccari.

Le toscane impegnate contro il Piemonte-Valle D'Aosta, sono passate vantaggio nella prima frazione con il gol della “solita” Menchetti, attuale capocannoniere della manifestazione, per poi essere riprese al 75'st da Favole. Ai calci di rigore le campionesse in carica si sono arrese, decisivi gli errori dagli undici metri di Giorgetti e Martinelli.

I quella che è stata l'ultima partita della Rappresentativa, tutte e quattro le atlete della Carrarese Femminile sono scese in campo. Novanta minuti per Sara Gatti, Elisa Diamanti e Camilla Rizzato mentre l'attaccante Sofia Ricci è uscita al 63'st. Rimane l'amaro in bocca per questa eliminazione anticipata ma è stata sicuramente un'ottima esperienza formativa per tutte le azzurre che hanno disputato gare di livello. Il calcio femminile non va comunque ancora in vancanza perché l'8 aprile al "D. Boni" di Fossone, ci sarà l'ultimo impegno della stagione di Serie C Toscana, arriva il San Miniato.