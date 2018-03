Femminile, Casentino-Carrarese 1-2: Che Buono! Azzurre seconde

Le giallo-azzurre trascinate dalla giovane bomber, blindano il secondo posto

Femminile - Ancora un successo per la Carrarese Femminile di mister Valentina Buttini. Le azzurre con i tre punti conquistati domenica pomeriggio contro il Casentino Calcio, blindano in maniera matematica il secondo posto in classifica. Una vittoria di misura, sofferta, complice anche un terreno di gioco ai limiti della praticabilità che ha limitato molto le trame offensive delle due squadre. La gara si è messa subito bene per le azzurre, al 4'pt infatti, trovano il vantaggio grazie a Buono che lanciata in contropiede da Fantoni, fredda Gargiani. Sarà sempre la giovane numero sette a raddoppiare per le “carrarine” al 37' pt. Squadre al riposo sullo 0-2, ma al rientro la musica cambia e le aretine accorciano le distanze con Ronchetti al 53'st. Cresce l'entusiasmo nelle padrone di casa, la partita si trasforma in una lotta nel fango, le azzurre rispondono presente difendendosi con ordine e ripartendo alla ricerca del tris. Non mancano però le occasioni per il team casentinese che dopo aver riaperto la partita, hanno sfiorato il pari in due occasioni, trovando pronta l'estremo carrarese Gatti. Le azzurre dopo questa vittoria rigiocheranno l'8 aprile al “Duilio Boni” contro il San Miniato in quella che sarà l'ultima partita del campionato. Ora ci sarà la sosta, per consentire lo svolgimento del Torneo delle Regioni. Giovedì l'ultimo allenamento della Rappresentativa Toscana, poi si saprà quali saranno le mermifere che andranno in Abruzzo con la selezione toscana di Simone Maccari.





CASENTINO CALCIO FEMMINILE - CARRARESE CALCIO FEMMINILE 1-2



Casentino Calcio Femminile: Gargiani, Micaleff, Ciofini (17’ st Innocenti (39’ st Bartolini)), Ronchetti, Corazzesi, Brandani, Bartolucci, Borri, Rampazzo, Giorgini, Tinti (33’ pt Tellini). A disp.: Grassi. All.: M. Marzi.



Carrarese Calcio Femminile: Gatti, Stelli, Buono, Baldini, Angelini, Fantoni, Sirocchi (25’ st Bedini), Tonelli (36’ pt Strambi), Rizzato, Badano, Diamanti E.. A disp.: Abazi, Conteduca, Trombella, Valsega. All.: V. Buttini.



Arbitro: Sig. Riccardi di Arezzo.



Reti: 4’, 37’ pt Buono, 53’ st Ronchetti (Cas.)



Ammoniti: Ronchetti, Brandani (Cas.)