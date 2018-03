Come da noi ipotizzato alcuni giorni fa adesso la supposizione diventa certezza

Eccellenza - Come da noi ipotizzato alcuni giorni fa adesso la supposizione diventa certezza. La ripresa del campionato di Eccellenza dopo la sosta pasquale slitterà di una settimana, esattamente al 15 aprile. Lo ha deciso la Figc regionale che nel comunicato odierno ha stabilito quanto segue:



“Preso atto che la gara Poggibonsi-Grosseto (recupero della 11° giornata di ritorno) in calendario domenica 25.3.2018 è stata sospesa per infortunio del D.G. al 38° del secondo tempo; - constatato che mancano solo due giornate al termine del Campionato e che il risultato di tale gara può influire sulla classifica del girone “A” del Campionato di Eccellenza, sia per quanto riguarda la squadra vincente, sia per quanto attiene alla composizione della griglia per effettuare i play off, che danno diritto a partecipare agli spareggi in fase nazionale per essere ammessi al Campionato Interregionale per la stagione sportiva 2018/2019; - in applicazione di quanto previsto dall’art. 26 comma 2 del Regolamento della L.N.D.; si dispone lo spostamento a Domenica 15 Aprile delle gare del girone “A” del Campionato di Eccellenza in calendario per domenica 8.4.18. Si dispone altresì che in tale data venga effettuata alle ore 15 presso lo Stadio S.Lotti di Poggibonsi la gara di recupero Poggibonsi-Grosseto.”