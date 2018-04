La Figc infatti ha deciso di far slittare di una settimana la penultima giornata

Eccellenza - In Eccellenza continua dopo Pasqua il periodo di sosta per Portuale e San Marco. Dopo il derby di recupero giocato una settimana fa, terminato con la vittoria dei gialloamaranto di Matteo Gassani, per le due cugine si allungano i tempi di tornare a pensare al campionato.



La Figc infatti ha deciso di far slittare di una settimana la penultima giornata per far disputare domenica prossima 8 aprile la gara tra Poggibonsi-Grosseto già rinviata due volte, una per il maltempo e l'altra a 10' dal termine per infortunio all'arbitro. Ancora dieci giorni senza gare ufficiali quindi per marinelli ed avenzini che torneranno in campo esattamente domenica 15 aprile con la Portuale impegnata in casa con l'Atletico Piombino mentre il Leone si recherà a far visita al Fucecchio.