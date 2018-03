Don Bosco Fossone, perdono Prima Squadra e Giovanissimi 2004

Mercoledi 28 in campo gli Allievi Regionali di Massimo Taurino

Prima Categoria - Nel recupero di campionato in Prima Categoria la formazione di mister Lazzini perde per 1-0 contro lUnione Pontigiana in una partita caratterizzata da un gol rocambolesco al 44' del primo tempo direttamente da calcio d'angolo. Veramente sfortunati i giallorossoblu che persono su un unica azione della capolista, e pensare che i "fossonesi" hanno avuto ben 5 o 6 occasioni nitide da gol ma purtroppo non riescono a segnare ormai da qualche domenica, poiché orfani dei propri attaccanti, tutti infortunati. Detto questo ci sono buone probabilità che dovranno accontentarsi dei play out nonostante le discrete prestazioni.



Si è giocato il campionato provinciale Giovanissimi 2004 dove al "Duilio Boni di fossone" è scesa in campo la capolista Forte dei marmi. Un primo tempo equilibrato e ben giocato dalla formazione di mister Cia che però andava al riposo con risultato negativo. Nel secondo tempo la capolista ha preso il sopravvento rifilando un risultato definitivo di 4-0 e dimostrando di essere squadra organizzata per vincere il campionato.



Per gli Allievi Regionali allenati da Massimo Taurino, si giocherà il recupero di campionato mercoledì 28 marzo a Fucecchio: la partita fu sospesa per impraticabilità del campo. La compagine del Don Bosco Fossone, rimaneggiata a causa delle assenze di giocatori importanti, incontrerà la squadra imbattuta del campionato, conscia degli ottimi risultati fin qui conseguiti e speranzosa in un risultato positivo.



Gli altri campionati sono tutti fermi per la sosta pasquale si riprende 8 aprile.