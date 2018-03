Don Bosco Fossone, in campo solo Prima Squadra e Giovanissimi

Tutti fermi per la sosta di Pasqua, tranne i ragazzi dei mister Lazzini e Cia

Calcio Junior - Il fine settimana che stiamo per incontrare vedrà la sosta dei campionati, prima squadra a parte. Infatti la formazione che milita in Prima Categoria sarà di scena a Pontigiana contro la prima della classe, nel recupero di campionato della 24° giornata (partita sospesa per pioggia), un incontro importante per la formazione di Lazzini per non perdere il treno della salvezza.



Per quanto riguarda le giovanili, l'unico campionato regolarmente disputato sarà quello provinciale dei Giovanissimi: la squadra del Don Bosco Fossone, guidata da mister Cia, viene da un risultato importante contro il Poggioletto per 2-1 e quindi è molto galvanizzata. Sabato al "Duilio Boni" sarà di scena il Forte dei Marmi, primo in classifica con 10 punti sulla squadra di casa, formazione molto forte con giocatori bravi nel reparto avanzato. I ragazzi di Cia, sesti in classifica e fuori dai giochi per la salvezza, cercheranno di dare filo da torcere ai versiliesi. Grande soddisfazione da parte degli addetti ai lavori per questa squadra che presenta 5 o 6 elementi importanti, una bella realtà che potrebbe tramutarsi in un bel trampolino di lancio per il prossimo campionato regionale.