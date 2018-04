Coppa Terza Categoria, stasera Cerreto in campo per i quarti di finale regionali

Fischio d'inizio alle 20.30 alla "Pruniccia"

Terza Categoria - Grande attesa per la prima fase interprovinciale di Coppa di Terza Categoria. Questa sera, alle ore 20.30 al campo della Pruniccia di Montignoso si affronteranno, per i quarti di finale del massimo torneo regionale, le due vincitrici delle relative Coppe Provinciali dei gironi di Massa Carrara e Versilia, rispettivamente Cerreto e Sporting Forte Dei Marmi.



Nelle due finali provinciali, i blucerchiati di mister Emiliano Bertelloni (foto) hanno battuto il Podenzana 1-0, grazie al gol di Rebughini al 78', mentre lo Sporting ha avuto la meglio sul Porcari, sempre di misura e con il sigillo di Macchiarini (rig. 11').



Si prospetta una grande partita, visto che il Cerreto ha dimostrato a più riprese di essere una squadra che "gioca a calcio" e con giocatori di esperienza, adatti al clima delle partite che contano. I fortemarmini di mister Salvadori si presentano con i risultati fino ad oggi ottenuti: infatti oltre alla Coppa vinta sono anche primi in campionato del Girone A e sabato prossimo, in caso di vittoria, potrebbero festeggiare la promozione in 2° Categoria.



Di seguito le formazione scese in campo nelle due finali:



Cerreto: Volpi, Farusi, Spallanzani, Gabrielli, Venturini N., Pelliccia, Raffaelli (75’ Rebughini), Lazzini, Venturini Gl., Guidi (64’ Fubiani), Manfredi. A disposizione Bertoneri, Bellè, Garcia, Rustighi, Elisei. Allenatore Bertelloni

Sporting Forte Dei Marmi: arabella E.; Prosperi, Tarabella M., Poli (Lensi), Celentano, Evangelisti, Pelliccia (Luisi), Ambrosi, Maggi, Pellizzari (Leonardi), Macchiarini. A disp.: Federigi, Intaschi, Mattei, Sillicani. All. Picchi