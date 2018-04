Coppa Interprovinciale: Cerreto-Sporting Forte dei Marmi pareggiano il primo round

Finisce 2-2 con i blucerchiati in dieci dal 30'. Ritorno fissato per mercoledì 18 aprile

Terza Categoria - E’ iniziata la fase finale relativa alle squadre appartenenti al campionato di Terza Categoria Toscana, giunta alla 21° edizione. Dieci i club partecipanti, suddivisi in due raggruppamenti da due squadre e due triangolari. La Delegazione Provinciale di Massa Carrara è rappresentata dal Cerreto, attualmente quarta forza del campionato con 49 punti, in virtù di 15 vittorie, 4 pareggi e altrettante sconfitte.



I blucerchiati nella finale provinciale hanno superato i lunigianesi dell’Atletico Podenzana e nella gara di ieri sera, quarto di finale di andata, hanno incontrato la corazzata Sporting Forte dei Marmi, vincente della delegazione provinciale di Lucca. I nero azzurri si sono presentati alla “Pruniccia” con un invidiabile score: primi nel girone con 63 punti, con nove lunghezze di vantaggio sui viareggini dello Sporting, venti successi all’attivo, solo tre i pareggi e nessuna sconfitta, la macchina da gol di mister Marco Picchi ha messo a referto 77 reti e solo il cannoniere Giacomo Macchiarini Orlandi ne ha firmati ben 23.



Il match di andata si accende dopo pochi minuti, subito in gol gli ospiti con Pelliccia. La reazione dei blucerchiati è quasi immediata, dopo venti minuti Nicola Venturini pareggia con un eurogol su assist di Tommy Guidi. Al trentesimo giro di lancette lo stesso attaccante del Cerreto Guidi condiziona negativamente la gara dei suoi con un espulsione per proteste, ma a pochi minuti dal riposo l’altro Venturini, l’eterno Gianluca, li porta in vantaggio con un tocco sotto misura, finalizzando un traversone dal fondo dell’omonimo compagno.



La ripresa sotto una incessante pioggia vede i versiliesi con il pallino del gioco in mano, approfittando della superiorità numerica. Alla mezzora il neo entrato Pellizzarri colpisce la traversa, la costante pressione del team di mister Picchi viene premiata solo nel finale con il gol del definitivo pareggio di Ambrosi.



"A mio parere il risultato che è maturato è giusto -associa a caldo il massimo dirigente locale Del Freo –(nella foto a destra) abbiamo giocato quasi un’ora senza la pedina Guidi che per l’economia della squadra è fondamentale. Sapevamo di incontrare una squadra forte e ben organizzata, lo dimostrano i numeri che loro hanno fatto, sia in campionato e nel cammino in coppa. Per il momento il risultato ci penalizza, per la gara di ritorno contiamo sul rientro di Manfredi, andremo in Versilia senza timori, ci giocheremo tutte le nostre chance compresa la qualificazione.



La gara di ritorno è fissata per mercoledi 18 c.m. sul sintetico di via Versilia a Forte dei Marmi, inizio ore 20,30.



Il Tabellino



Cerreto-Sp.Forte dei Marmi 2-2



Cerreto: Volpi, Lazzini Michele, Spallanzani, Gabrielli, Farusi, Pelliccia, Raffaelli (75’ Fubiani), Lazzini Alessandro, Venturini Nicola, Guidi, Venturini Gianluca (85’ Rebughini) (Bertoneri, Bellè, Fubiani, Trombella, Della Pina, Rustighi) All. Bertelloni



Sp. Forte dei Marmi: Tarabella Edoardo, Prosperi, Tarabella Marco, Pelliccia, Lensi (45’ Pellizzarri), Evangelisti, Leonardi (55’ Cornacchia), Ambrosi, Maggi (75’ Meucci), Macchiarini Orlandi, Celentano (Federighi, Intaschi, Luisi, Pellizzari, Viti, Meucci) All. Picchi



Arbitro: Celardo di Pontedera

Marcatori: 12’ Pelliccia Lorenzo, 18’ Venturini Nicola, 38’ Venturini G.Luca, 81’ Ambrosi

Note: al 30’ espulso Guidi(C), ammoniti Lazzari A.,Rebughini(C)