Carrarese Under 15, Bertozzi e Di Nicola firmano il successo azzurro

Due a zero secco contro la Pistoiese

Calcio Junior - Carrarese: Tonetti, Berti, Fruzzetti, Falanga, Guelfi, Bigini, Smecca, Bonucelli G, Tonelli, Bertozzi, Mariotti.A disp. Socoloschi,Ricci, Bonucelli F,Bonini, Biselli, Lucaccini, Bello, Di Nicola. All. Mazzanti

Pistoiese:Michelangnoli,Tesi, Shiquiri, Biagioni, Castiello, Leveque, Landi, Fatorini, Simeone, Giovannelli, Bruschi . A disp. Marini, Turelli, Solinas, Tropeano, Nardi, Vanni, Boganini . All.Marzano

Arbitro: Riccio di Lucca

Reti: 47’Bertozzi (Ca), 62’Di Nicola (Ca)



Carrara- Importante vittoria della Carrarese Under 15 che nel secondo tempo riesce ad avere la meglio su una coriacea Pistoiese grazie alle reti di Bertozzi (foto) e Di Nicola, risultato che permette ai ragazzi di Mister Mazzanti di rimanere attaccata alla zona play off.



Primo tempo sofferto ed equilibrato con le due squadre coperte per non dare possibilità agli avversari di rendersi pericolosi.Nel secondo tempo sale in cattedra Smecca e al 12’ sugli sviluppi di una punizione guadagnata dal folletto apuano , Bertozzi da centro area dopo un batti e ribatti trova lo spiraglio giusto. La Pistoiese non reagisce e gli apuani ne approfittano e al 62’ Di Nicola si fa trovare sul secondo palo ben servito da Bello ,per il raddoppio che di fatto chiude la partita.



Mazzanti può ritenersi soddisfatto per la bella prova dei suoi ragazzi che hanno saputo soffrire e colpire al momento giusto.