Campionato Juniores, presentazione 23° giornata

Continua il testa a testa tra l’Atletico Carrara e Serricciolo

Calcio Junior - Turno sulla carta agevole per la capolista Atletico Carrara mentre per l’immediata inseguitrice Serricciolo derby delicato contro i cugini a Monti. Prima della giustificata sosta Pasquale, il decimo turno presenta l’ennesimo duello a distanza tra le due contendenti al titolo: i nero azzurri di mister Michele Dati (foto) opposti al Serricciolo di Pierluigi Fiasella. Per entrambi è vietato fare passi falsi: la formazione di Carrara riceve la visita tra le mura amiche dell’ultima in classifica Sporting Pietrasanta che in settimana nel recupero è stata sconfitta dalla Pontremolese a domicilio; compito più insidioso è quello che aspetta il team del Serricciolo, delicata sfida al “Don Bosco” nel derby con il Monti di mister Andrea Bartolini. I giallo blu di Ballerini & soci, se vogliono coltivare la speranza di agganciare la prima della classe, devono uscire da Monti con i tre punti in tasca e fare bottino pieno nel recupero interno con La Marina la Portuale. Diversamente i giallo blu abbandonerebbero in anticipo la corsa al primo posto.



A ridosso del duo di fuga si registra l’ottimo balzo in avanti la Pontremolese di mister Paolo Malfanti, l’acuto in trasferta di Pietrasanta (doppietta di Emanuele Castellotti) proietta i lunigianesi al terzo posto cavalcando in classifica ben due squadre. Il prossimo impegno è fissato sul campo dell’ostico Ricortola.



Chiude il programma gare la visita del Romagnano calcio in Versilia ai locali di mister Daniele Ebetelli.



Programma gare/arbitri di sabato 24 marzo 2018



Atl.Carrara-Sp.Pietrasanta (“Fossa” ore 18,15, Alessio Fatticcioni di Carrara)

Marina la Portuale-Atl.Viareggio (Via Casola, ore 15,°°, Fabio Marchi di Carrara)

Monti-Serricciolo (“Don Bosco”,ore 15,30, Giorgio Puccinelli di Carrara)

Piano di Conca-Sp.Viareggio (Comunale Stiava,ore 15,°°, Francesco Formisano di Viareggio)

Ricortola-Pontremolese (Ricortola,ore 16,30, Giacomo Sergiampietri di Carrara)

Versilia-Romagnano (“La Pruniccia” ore 15,°°, Matteo Pellegrini di Viareggio)