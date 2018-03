Incredibile vittoria del campionato da parte dei ragazzi del presidente Giovanni Mosti che hanno vinto tutte le gare fino ad oggi disputate

Calcetto - Continuano i festeggiamenti in casa Futsal Massa, dopo la schiacciante vittoria del campionato della scorsa settimana con 3 giornate di anticipo. C'è molto da festeggiare, visto che gli uomini di mister Johnatan Mochi non hanno solo dominato il campionato di Serie D ma lo hanno fatto vincendo tutte le 15 gare da loro disputate, mettendo a segno 135 reti in totale (delle quali 35 solo il capocannoniere Andrea Tognini) e subendone solo 37.



Numeri pazzeschi che non hanno dato chances alle concorrenti Oltreserchio e Scintilla 1945 che nonostante abbiano disputato un'ottima stagione non sono riuscite a tenere lo straordinario passo della squadra massese.



Dopo l'ovvio rilassamento post vittoria, capitan Vignali e compagni sono già di nuovo sul pezzo, visto che sono intenzionati a vincere anche le tre prossime gare mancanti e soprattutto le fasì finale della Coppa di Categoria, per quello che sarebbe veramente un risultato da Guinnes dei Primati.