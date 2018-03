Calcetto C2, il Massa Calcio a 5 senza più stimoli gioca male ma vince

Finisce 5 a 4 per i padoni di casa in una gara tutt'altro che divertente

Serie C2 - Va in scena l'undicesima di ritorno al centro sportivo "Colline Massesi" dove il Massa Calcio a Cinque, oramai senza più obiettivi e in formazione rimaneggiata, affronta il Timec C5 in cerca di punti salvezza. Finisce 5 a 4 per i padoni di casa in una gara tutt'altro che divertente, con ritmi bassi e scarse trame di gioco.



Primo tempo sottotono per i biancoblu, le motivazioni fanno spesso la differenza e sul campo si nota una maggiore vivacità degli ospiti che vanno a riposo in vantaggio 2 a 1. In rete per il Massa bomber Manfredi giunto a quota 20 gol stagionali.



Nella ripresa gli aggiustamenti di mister Antonioli danno il dovuto effetto e la squadra sembra più quadrata e ben concentrata. Arrivano infatti in sequenza i gol del pareggio e del doppio vantaggio con Rosaia e Elio Fialdini (2). La partita sembra ormai chiusa ma una reazione d'orgoglio degli ospiti accende i minuti finali. Arrivano tre reti in due minuiti, prima con la rete del 4 a 3 ospite, poi con Biagini che riporta il doppio vantaggio e proprio sul fischio finale arriva anche la rete del 5 a 4 che di fatto termina la gara.



Ora una settimana di riposo per i ragazzi di mister Antonioli che, grazie la sosta Pasquale, spera di recuperare almeno qualche infortunato da reintegrare in rosa per le ultime due gare di campionato.



Formazione: L.Fialdini, Baracca, Ricci, Rosaia, E.Fialdini, Manfredi, Biagini, Giammarinaro.

Reti: Manfredi, Rosaia, E.Fialdini(2), Biagini